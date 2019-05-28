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"Kocaeli kendisini geleceğe hazırlayacak"

Başkan Büyükakın, “Engellilerimize ve emeklilerimize yönelik faaliyet gösteren hizmetlerimizi kolay erişilebilir hale getirme hedefiyle hareket ediyoruz” dedi.

28 Mayıs 2019 Salı 13:01

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Emekliler Derneği Başkanı Adem Özata ve Kocaeli Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Atadoğan ile yönetimlerini makamında konuk etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Göreve geldiğimiz andan itibaren engelsiz şehir vizyonu ile çalışıyoruz. Emeklilerimize daha yaşanabilir kent hedefinin yanı sıra hayatları boyunca daha mutlu oldukları bir şehir için görevimizin başındayız. Engellilerimize ve emeklilerimize yönelik faaliyet gösteren hizmetlerimizi kolay erişilebilir hale getirme hedefiyle hareket ediyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN İLK ÜÇ ŞEHRİNDEN BİRİ” OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Kocaeli’nin Türkiye’nin ilk üç şehrinden biri olmasını sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Büyükakın, alt yapı ve üst yapı yatırımlarından akıllı şehircilik uygulamalarına, sosyal projelerden kültür ve sanata, ulaşımdan eğitim projelerine kadar pek çok unsuru barındıran çalışmaları “Gönül Belediyeciliği” anlayışıyla hayata geçireceklerini de görüşmelerde dile getirdi. Başkan Büyükakın, “Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu büyük bir şehir markasını inşallah sivil toplum kuruluşlarımızla beraber inşa edeceğiz” açıklamasını yaptı.

BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZI GÜNCELLEYEREK YOLUMUZA DEVAM

Şehirlerarası yarışın, ülkelerarası yarıştan daha önemli olmaya başladığını dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Günümüzün dünyasında şehirlerin artan yarışında Kocaeli, kendisini geleceğe hazırlayarak adımlarını sağlam basacak. Şehrimizin bu dönemde yeni yönetim yaklaşımlarını her alanda kendisini gösterecek. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin mutlu olduğu, emeklilerimizin yaşamlarından mutlu olduğu bir kent hedefiyle hareket ediyoruz. Belediyecilik ve şehircilik anlayışımızı güncelleyerek yolumuza devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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