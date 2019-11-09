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KOCAELİ MİLLETVEKİLİ TAHSİN TARHAN’IN 10 KASIM ANMA MESAJI

SÖNMEYEN AŞK, DİNMEYEN ÖZLEMLE…

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ TAHSİN TARHAN'IN 10 KASIM ANMA MESAJI

09 Kasım 2019 Cumartesi 10:20

 Bugün içinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun rehberimizin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu unutmadığımız sürece umutsuz hiçbir durum yoktur.

10 Kasın bir matem değil onun bizlere emanet ettiği devrimlere sahip çıkma günü olmalıdır. Bizlere hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve onun üzerine çıkmak, ancak bizlere bıraktığı ilke ve inkılâplarını yaşatarak ve Atatürk’ün izinden yürüyerek mümkün olabilecektir.

Her türlü yok sayma girişimine rağmen, Atatürk’ün ilke ve devrimleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, rehberimiz olarak ulusumuzun yarınlarına yön verecektir.

 

DEVRİMLERİNİN BEKÇİSİYİZ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatını Türk ulusunun bağımsızlığına adamış, büyük bir Devlet adamıdır.

Dünya üzerinde hiçbir lider yoktur ki ölümünün üzerinden geçen onlara yıla rağmen yaptıkları ve bıraktıklarıyla halen rehber olarak tüm dünya uluslarınca yol gösterici olarak kabul edilsin.

Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk’ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza değin takdirle hatırlanacaktır.

Toprakları işgal altındaki, parçalanmış bir imparatorluktan, tam bağımsız, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Yüce Atatürk’ün emaneti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür olarak yaşayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.

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