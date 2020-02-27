KTO’da Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

ÖZTÜRK’’ KOMİTEMELİMİZDEN 2020’DE BEKLENTİLERİMİZ BÜYÜK

Şubat Ayı meclis konuşmasında komite üyelerine seslenen Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ‘’Şubat Ayı komite toplantılarımızı da dün itibari ile gerçekleştirmeye başladık. Toplantılara katılımlarınız bizlerin çalışmasında çok önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. bunun dışında komitelerimizden, öneri, meclislerimizde üye tanıtımları ve komite sunumları çalışmalarını da 2020 yılında da bekliyor olacağımızı bilmenizi isteriz. Ana gündem maddemiz olan üye ziyaretleri konusunda bu yıl da çok verimli çalışmalar gerçekleştireceğinize ve bu ziyaretlerden önemli veriler elde edeceğimize inanıyoruz. Bu ay itibari ile komite toplantılarınızda sizlerden ziyaret planlamalarızı yapmanızı bekliyor olacağız. Geçen seneye göre çok daha sitemli bir şekilde ilerleteceğimiz üye ziyaretlerimiz ‘’üye sorunları ve üye beklentilerini en iyi şekilde analiz etmek’’ ve sürdürülebilir odaklı olarak gerçekleşecek. Böylelikle hem üyelerimize daha fazla dokunacak hem de hizmet kalitemizi bu noktada daha da iyileştirmiş olacağız. Ziyaret planlamalarınız sonrası ziyaret randevularınız odamız tarafından alınacak ve odamızdan bir personelimiz bu ziyaretlerde sizlere eşlik ederek hem ziyaretlerde konuşulan konuları not alacak hem de oda anketimizi online olarak ziyaret esnasında doldurtmuş olacak’ ’dedi. Şimdiden yapacağınız ziyaretler ve odamıza sunacağınız katkılar için yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

KOMİTE SUNUMLARI VE FİRMA TANITIMLARI YAPILDI

Körfez Ticaret Odası meclis toplantılarının her gündeminde yer alan komite sunumları ve firma tanıtımları Şubat Ayı’nda da meclisinde de devam etti. Komite sunumlarında kürsüye çıkan 12. Komite üyesi Murat Çetinkaya Bankaların ticari müşterilerden aldığı ücretlerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar tebliği hakkında 15. Komite Başkanı Ayşe Hacet Aşar 20 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren ve İnşaat sektörünü ilgilendiren yasa tasarısı hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdiler. Program sonrasında ise FZK Danışmanlık firması Yönetim Danışmanı Zehra KORUCUOĞLU aile şirketlerinde kurumsallaşma konulu bir seminer gerçekleştirdi.

