Malkoç’tan Gebze’ye teşekkür!

Gebze’ye teşekkürlerini ileten Malkoç yayınladığı teşekkür yazısında şunları söyledi; ‘’Sandık başına giderek geleceğine oy veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sandık namustur diyerek namusuna sahip çıkan Sandık Kurullarımıza Müşahitlerimize Gönüllü Görev Alan tüm vatandaşlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Teşkilâtlarımız tecrübesiyle tekrardan galip gelmiştir. Meclis Üyesi seçilmem sebebiyle arayan beni tebrik eden tüm dostlarıma arkadaşlarıma ve Gebze halkına şükranlarımı sunuyorum. Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz ile birlikte Gebze için en güzeli en hayırlısı için çalışacağız. Ayıran değil, birleştiren olacağız. Tüm hizmetlerimizi hak, hukuk ve adalet çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Gebze’de sevgi tohumları ekerek bu kenti hep birlikte yöneteceğiz. Bizlere göstermiş olduğunuz inanç ve güvenin sorumluğu ile daha güzel bir Gebze’yi hep birlikte inşa edeceğiz.’’