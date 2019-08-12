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Mesai Arkadaşlarıyla Bayramlaştı

Belediye çalışanı mesai arkadaşlarıyla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyesi ailesinin mensubu siz değerli kardeşlerimin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ederim. Kurban Bayramımız mübarek olsun” dedi

Mesai Arkadaşlarıyla Bayramlaştı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:36

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Hafta sonu idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye personelleriyle bir araya geldi. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi salonunda düzenlenen personel bayramlaşmasına katılan mesai arkadaşlarının tek tek bayramlarını tebrik eden Başkan Büyükgöz, “Dini ve milli bayramlarımız bir araya gelmenin, bir olmanın, diri olmanın ve kaynaşmamızın en güzide vesileleri. Haftanın son gününde, ilk olarak siz değerli mesai arkadaşlarımızla bayramlaşalım istedik. Bu vesileyle büyük Gebze Belediyesi ailesinin mensubu siz değerli kardeşlerimin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ederim. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.
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