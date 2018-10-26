Müteahhitler Başkan olamayacak!

Toplantıya Kocaeli’den AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz da yer aldı.

Mart 2019 seçimlerinin yol haritasının belirlendiği toplantıda belediye başkan adaylığı kriterleri masaya yatırıldı. Aday profili üzerinde yapılan değerlendirmede müteahhit sınırlaması getirildi.

Mart 2019'a AK Parti, kasımın ilk haftasından itibaren adaylık başvurusu alacak. 3 dönem kuralı yerel seçimde uygulanacak. Ancak az sayıda istisna olacağı söyleniyor. 3 dönemi tamamlayan 80 belediye başkanının gözü Erdoğan'da. Seçim manifestosunda hesap verebilir, şeffaf, istişareye dayalı, ekip ruhu ve kolektif çalışma öne çıkan ilkelerden olacak. Etik kurallar da belirleniyor. Akraba aday olmayacak. Aday müteahhitse, başkan seçilince işini bırakacak. Çevresinin de belediye ile iş ilişkisi bulunmayacak.