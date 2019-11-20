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MUZAFFER BIYIK, MAHALLE MUHTARLARIYLA BULUŞTU

Bıyık: “Her mahalleye eşit hizmet götüreceğiz’

MUZAFFER BIYIK, MAHALLE MUHTARLARIYLA BULUŞTU

20 Kasım 2019 Çarşamba 10:25

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’nın mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Muhtarları önemsediğini ifade eden Başkan Bıyık, mahalle muhtarlarını her zaman dinleyeceğini söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Aytun Er ve beraberindeki muhtarlarla bir araya geldi. Darıca’nın mahalle muhtarlarını ağırlayan Başkan Bıyık, mahallelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken muhtarlardan da mahallelerindeki şikayet ve talepleri dinledi.

MUHTARLAR GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ

Darıca Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında mahalle muhtarlarına bilgiler aktaran Başkan Muzaffer Bıyık, “Muhtarlar bizim mahallelerdeki yardımcılarımız. Muhtarlarımızla görev süremiz boyunca sürekli istişare halinde olacağız. Sizler bizim mahallelerdeki gözümüz kulağımızsınız. Sizler mahallelerinizdeki sorunları ve talepleri yakından takip ediyorsunuz. Sizlerden gelen talepleri dinleyerek notlar alıyoruz. Sizden gelen taleplere göre de mahallelerimizde çalışma programı yapıyoruz. Muhtarlarımızı her zaman dinleyeceğiz ve önemseyeceğiz” dedi.

HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET

Darıca’nın bütün mahallelerine eşit hizmet götürmek istediklerini de kaydeden Başkan Bıyık, “Darıca’nın her mahallesi bizim için özel ve önemli. Hizmet yaparken mahalle ayrımı gözetmeyeceğiz. Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket edeceğiz. Şuanda hali hazırda ekiplerimiz bütün mahallelerde çalışma yapıyor. Özellikle asfalt yama ve yol bakım ekibimizle sokak temizlik ekibimiz sırasıyla bütün mahallelerde sokakta çalışma yapıyor. Girmediğimiz mahalle ve sokak kalmayana kadar da çalışmalarımız sürecek. Gönül belediyeciliği anlayışıyla mahallelerde gönül buluşmaları adı altında halk meclisleri yapıyoruz. Bütün mahallelerde muhtarlarımızla birlikte halkımızla bir araya gelerek birebir görüşmeler yapıyoruz. Amacımız Darıca’ya en güzel şekilde hizmet yapmak” diye konuştu.


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