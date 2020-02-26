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''Okullardan Yarınlara''

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Gebze’de bulunan OSB Başkanları , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen Okullardan Yarınlara programına katıldı.

''Okullardan Yarınlara''

26 Şubat 2020 Çarşamba 13:49

 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen’ Okullardan Yarınlara’ programına OSBÜK’ün organizasyonuyla aralarında Gebze’de bulunan OSB’lerin başkanları olmak üzere 100’ün üzerinde OSB Başkanının da iştirak ederken, programda OSB’ler bağış kampanyasına yoğun destek verdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’da etkinlik öncesinde Oda ve Borsa başkanlarını bir araya getirerek bir toplantı düzenledi.

13 BİN YENİ OKULA İHTİYAÇ VAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imkanı olan hayırsever vatandaşları yurt genelinde derslik ve okul yapımı için bağışta bulunmaya davet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti: “Hükümete geldiğimizde eğitim-öğretimi en başa yerleştirdik. Her aşamada ülkemizin eğitim öğretim alt yapısını ve insan gücünü fevkalade güçlendirdik. Üniversite sayımızı ve öğrenci sayımızı yükselttik. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız kitap sayısı 3 milyar adedi geçmiştir. Maddi imkanı el vermeyen ailelerin çocuklarına destek veriyoruz. Hiçbir evladımızın eğitimden mahrum kalmaması için gereken gayreti gösterdik. Bugün ülkemizde 18 milyonu aşkın öğrencimiz eğitim alıyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor, bazı okullar da güçlendirilmeli. Yardımlarda deprem riski yüksek olan yerlerdeki okullara öncelik vermeliyiz.”

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