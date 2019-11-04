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Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi

Saadet Partisi 7'nci Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda başladı. Milli Görüş'ün bu sene 50. yılı olması münasebetiyle salonda heyecan dorukta...

Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi

04 Kasım 2019 Pazartesi 10:20

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu kongrede, "Milli Görüş'ün 50. Yıl Vizyonu"nu içeren yeni parti programı anlatılacak.

Türkiye'nin milli ve manevi havasını müsbet manada etkileyen Milli Görüş hareketinin 50 yıllık siyasi hafızası, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin göz önünde bulundurularak hazırlandığı parti programı ve hareketin gelecek 50 yıl vizyonu kongrede anlatılacak.

7. Olağan Kongrenin sloganı "Gelecek Saadet ile Gelecek" olarak belirlendi. Yeni dönemin konsepti bu slogan etrafında şekillendirildi ve kongre için yeni parti müzikleri de hazırlandı.

Kocaeli'nin on iki ilçesinde yüzlerce Milli Görüş hareketinin mensupları ve vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinden itibaren kongrenin yapılacağı salonu doldurdu.

Saadet partisi il başkanı Zafer MUTLU ve il yöneticilerinin hazır bulunduğu kongre de  on iki ilçe başkanında eksiksiz kongreye katılım sağladı.

Saadet partisi kocali teşkilatları olarak 12 ilçeden toplan 987 kişinin katılımıyla salondaki yerini büyük bir coşku ve heyecanla aldı.


SAADET PARTİSİ BÜYÜK KONGRE KOCAELİ DELEGELERİ

 

AHMET KUL,AHMET ÖZEN,ALATTİN ÇAKMAK,AYHAN ALTINTAŞ,ETHEM KARATAŞ,HALİL KAYIN,HALİT ŞENGÜL

HAYATİ YUSUF SAKA,HAYRULLAH EMCET KÜÇÜK,İBRAHİM İLHAN

LATİF GÖKHAN DURTAŞ,MEHMET ÖZALAY,MEHMET TATLI

MUSTAFA ÖZDEMİR,MUSTAFA TÜREL,NECATİ KORKMAZ

NURETTİN ÇELİK,ÖMER FARUK COŞKUN,RAMAZAN ARSLAN

RECEP SARIDOĞAN,REYHAN ŞENGÜN,SAMET GÜRSOY,

SELİM ÇETİNKAYA,SİNAN EJDEROĞLU,ŞAFAK YAMAK









YAŞAR İSMAİL YILDIZ,YUSUF AKSU,ZAFER MUTLU

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