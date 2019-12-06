SAADET PARTİSİ KOCAELİ'DE GÜÇLÜ

Saadet Partisi 31 Mart seçimlerinde en cok oy oranını Kocaeli'de aldı. İki ilçemizin birinde yüzde 36 diğerinde yüzde 47 oy alarak belediye seçimlerinde ne kadar etkin bir güç olduğunu gösterdi. Önümüzdeki süreçte daha da siyasetin içinde olacağız.

POLEMIKLER

Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Milletvekilleri arasinda polemikler yaşandı. Bu polemiklerin temel nedeni ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarıydı. Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi en borçlu belediyedir. Ne zaman bu borç konusu gündeme gelse AK Partili başkanlar topu hemen Yuvacık Barajına atmaktadır. Bu durumu artık alışılagelmiş savunma mekanizması olarak görüyoruz. Evet, Yuvacık Barajı ederinden büyük paralarla büyük borçlarla yapılmıştır. Ancak bugün AK Parti dönemine baktığımızda başta Osmangazi Köprüsü ve aynı zamanda inşaatı devam eden Şehir Hastaneleri'in ülkemize maliyeti ne olacak? Buralara milyarlarca lira yatırdık ve yatırmaya devam ediyoruz. Bu yüzden iki partinin de konuşmaya hakkı olmadığını düşünüyoruz. Birisi bu millete Yuvacık Barajı yükünü, diğeri de garantör olduğu köprüleri bırakmıştır. Bu şehir ve ülke yeni siyasi döneme ve temsilcilerine ihtiyacı vardır" dedi.





