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Sağlam, Göreve Başladı

Feramuz Sağlam, Başkan Danışmanı olarak görevine başladı.

Sağlam, Göreve Başladı

25 Haziran 2019 Salı 13:12

Darıca Belediyesi’nde Başkan Danışmanlığı’na Feramuz Sağlam getirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı’nda uzun yıllar İlçe Başkanvekilliği görevinde bulunan ve 2 dönem SKM Başkanlığı da yapan Feramuz Sağlam’ı Siyasi Başkan Danışmanı olarak atadı. Resmi yazısı yazılarak ataması gerçekleştirilen Sağlam, yeni görevine başladı.

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