Sağlam, Göreve Başladı

Feramuz Sağlam, Başkan Danışmanı olarak görevine başladı.

Darıca Belediyesi’nde Başkan Danışmanlığı’na Feramuz Sağlam getirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Teşkilatı’nda uzun yıllar İlçe Başkanvekilliği görevinde bulunan ve 2 dönem SKM Başkanlığı da yapan Feramuz Sağlam’ı Siyasi Başkan Danışmanı olarak atadı. Resmi yazısı yazılarak ataması gerçekleştirilen Sağlam, yeni görevine başladı.