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‘Şiddet görüntüleri Gebze’mize yakışmadı’

İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Aşkın Öztürk, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı memurların vatandaşlara yönelik sert müdahalesiyle ilgili olarak, “Zabıtaların kaldırım işgali ile ilgili yapmış olduğu denetimlerde ortaya çıkan şiddet görüntüleri Gebze’mize yakışmamıştır” dedi.

‘Şiddet görüntüleri Gebze'mize yakışmadı'

12 Kasım 2019 Salı 10:04

 HEPİMİZİ ÜZDÜ

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı memurlar geçtiğimiz hafta kaldırım işgali ile ilgili yaptıkları denetimlerde ortaya çıkan şiddet görüntülerine kamuoyunda geniş yankı buldu. İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Aşkın Öztürk yaşanan olayla ilgili olarak yazılı bir basın açıklamasında bulundu. Başkan Öztürk yaptığı açıklamada, “Vatandaşlardan gelen yoğun talep ve şikâyet üzerine Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı memurlar kaldırımlara konulan ürünlerin kaldırılmasıyla ilgili bir uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar esnasında ortaya çıkan şiddet görüntüleri hepimizi derinden üzdü.

 

KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı memurların vatandaşlar arasında yaşanan bu şiddet görüntüleri Gebze’mize yakışmamıştır. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürü başta olmak üzere zabıta müdürlüğündeki memurlar bu şiddet görüntülerin meydana gelmesinden sorumludurlar. Vatandaşlara yönelik şiddet görüntülerini asla tasvip etmiyoruz. Zabıta müdürünü bu tür konularda daha hassas olmaya davet ediyoruz. Yaşanan şiddet görüntüleri ile ilgili olarak Gebze Belediyesi’nde yapılan açıklamada gerekli incelemeler ve araştırmaların yapılacağı belirtildi. İyi Parti Gebze İlçe Başkanlığı olarak bizler de bu konunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz” şeklinde görüş belirtti.

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