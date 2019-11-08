TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve Üyeleri Valimizi Ziyaret Ettiler.

Engel gruplarındaki (Down Sendromu, Otizm Spektrum Bozukluğu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Serepral Palsi ve Bilişsel Gelişim Sorunları-Zihinsel Yetersizlik) bireylerin ve ailelerin sorunları ile taleplerini yerinde dinlemek ve yürütülen faaliyetleri yerinde incelemek amacıyla ilimize gelen TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile üyeler; Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ilk olarak Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’u ziyaret ettiler.

TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Kemal Çelik ile beraberindeki heyet, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy tarafından karşılandılar.

TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Kemal Çelik Valilik Şeref Defterini imzalayarak, beraberindeki heyet ile birlikte Valilik Makamına geçti.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ziyaret nedeniyle yaptığı konuşmalarında; “İlimize teşriflerinizden büyük bir memnuniyet duyduk. Kocaeli Türkiye’nin nüfus itibariyle 10. Büyükşehri ve Türkiye ekonomisine önemli katkı sunan bir kent. Böylesine önemli kentte sosyal hizmetler alanında da çok önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kaymakamlıklarımız, İlçe Belediyelerimiz ve Sivil Toplum Örgütlerimiz ile birlikte yürütülen önemli çalışmalar var. Kocaeli’yi bu anlamda ziyaret etmeniz ve burada yapılan çalışmaların sizlerle paylaşma fırsatının bize verilmiş olmasından dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar ilimize hoş geldiniz, onur verdiniz” diyen Sayın Valimizin ardından TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Kemal Çelik yaptığı konuşmalarında; “Bugün Sayın Valimizi, uzun süredir tanıdığımız bir meslektaşımızı ziyaret etmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Dowm sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının tespiti amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Araştırma Komisyonu gerçekten partiler üstü çalışan bir komisyondur. İnşallah Kocaeli’de çok güzel bir toplantı yapacağız. Bu komisyonun amacı; Down Sendromu, Otizm ve Serepral Palsi gibi gelişim bozuklukları olan çocuklarımızın durumlarını, eğitimlerini, tedavilerini gerçekleştirmektir. Hepimizin bildiği gibi bu durumlarda erken tanı ve erken eğitim çok önemli. Bizde bakanlıklar, yerel yönetimler neler yapmış, bu gelişim bozukluklarında farkındalık durumu nedir, toplumumuzda ne kadar benimsendiği gibi konuları tespit edeceğiz. Bu sorunlara karşı çözüm önerileri sunacağız. Bu çerçevede önemli çalışmalar yaptık. Bugün Kocaeli’deyiz, yarın İstanbul’da ki bazı tesislerimizi ziyaret edeceğiz. Haftaya da Gaziantep’de olacağız. Kocaeli’yi tercih etmemizin sebebi sanayi şehri olmasıyla birlikte bu çocuklarımızın istihdamına çok önem veriyoruz. Bu çocuklarımız çok hassas teknolojilerde söz sahibi olabilecek özelliklere sahiptirler. Bu çocuklarımız işlerini çok iyi yapan, sıfır hatayla işlerini yapan çocuklarımızdır. Bu çocuklarımızın istihdamı nedeniyle Kocaeli’yi uygun gördük. Dün Aksaray’da yaşanan konu Türkiye’de herkesi incitti. Bu konuda özveriyle çalışan TBMM Araştırma Komisyonu olarak bizleri de derinden üzdü. Dün tüm milletvekillerimizle birlikte TBMM’de bir toplantı yaptık. Bu konuyu araştıracağımızı, üzerinde duracağımızı, toplumun hassasiyetlerini dikkate alacağımızı belirttik. Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda bir çalışma yaptı. Kaynaştırma eğitimi dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemli. Bazen bilinçsiz insanlarımız olabiliyor ve bu çocuklarımızı anlayamayabiliyorlar. Burada aile eğitiminin de önemini görüyoruz. Salı günü TBMM Araştırma Komisyonu olarak Aksaray’da bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bizler iyi niyetle bu çocuklarımıza ve ailelerine sahip çıkacağız.” diyen TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Kemal Çelik basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Konuşmaların ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve üyeler; Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile bir süre görüşme gerçekleştirerek, günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.













