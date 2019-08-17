Türkkan metroyu gündeme taşıdı

Türkkan, Büyükşehir Belediyesinin temeli 2018’de atılan Gebze –Darıca metrosunun inşaatını bile tamamlayamadığını ve diğer şehirlere kıyasla daha pahalıya gelen metro inşaatının mali olarak zaten belediye tarafından tamamlanmasının hayal olduğunu belirtti. Türkkan, yapımına bile daha başlanmayan millet bahçelerinin bile bakanlığa devredilmeye çalışılmasının belediyenin içine düştüğü durumu gösterdiğini ve tek amaçlarının bunu Kocaeli halkından saklamaya çalıştıklarını da belirtti.

NASIL DAHA MALİYETLİ OLUYOR?

İYİ Partili Türkkan, önergesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçeyi gözden geçirip geçirmediğini sorarak İstanbul’da bulunan Kadıköy –Kartal hattının daha uzun olduğunu, daha çok istasyon ve araç bulunduğunu ancak Gebze – Darıca metrosunun km başına nasıl daha maliyetli olduğunu sordu. Türkkan, bu anlayışın belediyeyi borç içinde yüzdürdüğünü belirterek, o bütçeyle Kocaeli’de daha çok bölgeye hizmet veren ve daha uzun bir hattın yapılmasının mümkün olduğunu belirtti.

HİZMETLERE PARA HARCANMALI

Belediye’nin borçlarına da değinen Türkkan, 5 milyar TL’lik metro bütçesinden kurtulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin elinin rahatladığını ve bütçede kalan paranın Kocaeli’de öncelikli ihtiyaç ve hizmetlere ayrılması gerektiğini belirtti. Türkkan, hayal mahsulü photoshop projelerine para harcayacaklarına bellerini büken borçtan kurtularak hizmete odaklanmaları gerektiğini söyledi. Türkkan’ın önergesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a sorduğu sorular şu şekilde;

1) Gebze – Darıca metro inşaatının yapım maliyeti ihale bedelinin yaklaşık iki katı tutarına denk gelmektedir. Belediye tarafından üstlenilen bütçe yaklaşık 2.8 milyar TL’ye denk gelmekteyken, 5 milyar TL’ye ihtiyaç duyulduğu belirtilerek gerekli bütçe Bakanlığınıza devredilmiştir. Bu kadar yüksek bir ödeme farkının oluşmasının sebebi nedir?

2) İstanbul Kadıköy – Kartal metrosu daha uzun ve yoğun bir hat olmasına rağmen, Gebze - Darıca hattının daha pahalıya mal olmasının sebebi nedir? Aynı bütçe ile Kocaeli’deki metro çalışmasının daha fazla nüfusa ve bölgeye erişim sağlayacak şekilde planlanması mümkün değil midir?

3) Gebze – Darıca metro hattı projesi Bakanlığınız tarafından tekrar gözden geçirilmiş midir? Geçirildiyse projenin maliyeti yeniden hesaplanmış mıdır? Bakanlık olarak bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir görüş ya da öneride bulunulmuş mudur?

4) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı tahmini geliri 3.4 milyar TL ve gideri de 3,4 milyar TL’dir. Bununla beraber 6 milyar TL ile Türkiye’nin en borçlu belediyesidir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2022’de bitirilmesi planlanan metro yatırımını tamamlayacak bütçesinin bulunmadığı istatistiklerden anlaşılmaktadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2019 yılı toplam bütçesi ise 27,7 milyar TL’dir. Bakanlık olarak 2019 yılı için belediyelerin yerine üstlendiğiniz yatırım tutarı toplam olarak ne kadardır?

5) 2019 yılı için Bakanlığınız tarafından belediyelerden devraldığınız yatırımlar her biri ayrı ayrı olmak üzere ihale tarihleri, yapılan işin türü ve karşılanan bütçelerinin miktarları nelerdir?