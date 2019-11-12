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Vali Aksoy, 704 Vatandaşla buluştu

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların istek ve taleplerin devletin ilgili mercilerine doğrudan iletilmesi, sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla başlattığı ve her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği Halk Gününde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Vali Aksoy, 704 Vatandaşla buluştu

12 Kasım 2019 Salı 09:32

Halk Gününde Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Hikmet Özsoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  İl Müdürü Bekir Yümnü,  Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma Vakfı İl Müdür Yardımcısı Yeliz Ünsoy, Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Mürsel Durmaz,  Çalışma ve İş Kurumu  İl Müdür Yardımcısı Muhammed Açıkgöz hazır bulundu.

 

Valilik Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen Halk Gününde; vatandaşların taleplerini birebir dinleyen  Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, yapılan halk gününde sorunu  olan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye gayret gösterdiklerini belirterek, vatandaşlar tarafından aktarılan sorun, sıkıntı,  şikâyet ve talepleri yasal çerçevede en kısa sürede sonuçlandırılması için toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine gerekli hassasiyeti göstermelerini, yardımcı  olunmasını ve diğer konularda da ilgili kurumlara yazı yazılması talimatında bulundu.


Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlattığı ve her hafta düzenli olarak  gerçekleştirdiği  Halk Gününde,  bu güne kadar 704 vatandaşla bir araya gelerek, istek, talep ve sorunlarını dinledi.

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