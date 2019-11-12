Vali Aksoy, 704 Vatandaşla buluştu

Valilik Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen Halk Gününde; vatandaşların taleplerini birebir dinleyen Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, yapılan halk gününde sorunu olan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye gayret gösterdiklerini belirterek, vatandaşlar tarafından aktarılan sorun, sıkıntı, şikâyet ve talepleri yasal çerçevede en kısa sürede sonuçlandırılması için toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine gerekli hassasiyeti göstermelerini, yardımcı olunmasını ve diğer konularda da ilgili kurumlara yazı yazılması talimatında bulundu.
Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlattığı ve her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği Halk Gününde, bu güne kadar 704 vatandaşla bir araya gelerek, istek, talep ve sorunlarını dinledi.