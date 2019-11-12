Vali Aksoy, 704 Vatandaşla buluştu

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, vatandaşların istek ve taleplerin devletin ilgili mercilerine doğrudan iletilmesi, sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla başlattığı ve her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği Halk Gününde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Halk Gününde Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Hikmet Özsoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdür Yardımcısı Yeliz Ünsoy, Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Mürsel Durmaz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Muhammed Açıkgöz hazır bulundu.

Valilik Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen Halk Gününde; vatandaşların taleplerini birebir dinleyen Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, yapılan halk gününde sorunu olan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye gayret gösterdiklerini belirterek, vatandaşlar tarafından aktarılan sorun, sıkıntı, şikâyet ve talepleri yasal çerçevede en kısa sürede sonuçlandırılması için toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine gerekli hassasiyeti göstermelerini, yardımcı olunmasını ve diğer konularda da ilgili kurumlara yazı yazılması talimatında bulundu.



Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlattığı ve her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği Halk Gününde, bu güne kadar 704 vatandaşla bir araya gelerek, istek, talep ve sorunlarını dinledi.



