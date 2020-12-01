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Yarın değil, bugün!

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı Haftalık toplantısını İlçe Binasında yaptı.

Yarın değil, bugün!

01 Aralık 2020 Salı 09:40

 Toplantıda Teşkilat yapılanması ve Pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden etkin tanıtım çalışmaları hakkında istişareler yapıldı. Toplantıya Uluslar Arası Selamet Derneği Genel Başkanı Harun Yavuz Yılmaz, Genel Koordinatörü Bilal Arslan ve Selamet Derneği Kocaeli Temsilcisi Halim Yazıcı da katıldı. Selamet Derneği Genel Başkanı Harun Yavuz Yılmaz Ziyarete Gebze Yeniden Refah Partisi Teşkilatına ve Gençlik Kollarına Gebze’de ve Afrika bölgesinde yaptığı yardım çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yılmaz; İnsani değerlerimizi bir bir kaybettiğimiz bu ahir zamanda, insanlığı ve ümmeti ayakta tutacak en önemli değer yardımlaşmaktır.

Geçici olduğunu unuttuğumuz bu hayatta, her zaman her şeyin en iyisini istiyoruz. Ellerimizi hep almak için uzatıyoruz. Ancak bir şeyi unutuyoruz. Filistin’i unutuyoruz. Suriye’yi unutuyoruz. Yemen’i… Libya’yı… Afrika’yı… Hatta belki kapı komşumuzu… Açları, susuzları, dört duvara ihtiyacı olanları unutuyoruz. Yanlış değerler arasında sıkışmış kalmışken, dünya hayatında oyalanıp duruyoruz. “Bugün değil, yarın” diyoruz, erteliyoruz.

Yarın değil, bugün! Bugün bir mazlumun elinden tutuyoruz. Bugün bir annenin yüzünü güldürüyoruz, bir bebeğin karnını doyuruyoruz ve yine bugün, almak için uzattığımız ellerimizi artık vermek için uzatıyoruz. Sevgiye, saygıya, hoşgörüye, adalete, merhamete, vicdana, insafa, barışa, refaha ve daha bir çok değerimize yardımlaşmayı köprü yapıyor, değerlerimizi birbirine kenetliyoruz. Selamet Derneği olarak gece gündüz demeden yönetimimiz ve gönüldaşlarımızla koşturuyoruz. Rutin faaliyetlerin içerisinde, Yetimler için yapılan çalışmalarımız, kurban bağışı, su kuyusu, sünnet, kumanya yardımı, zekat/fitre bağış çalışmaları, öğrenci bursu ve acil yardımları sayabiliriz. Elazığ Depremi, Hatay Yangını Giresun Sel Afeti ve İzmir Depreminde aktif yardım çalışmalarımızla Köprüler çoğalsın, değerlerimiz yıkılmasın, dünyada ve ahirette selamette olalım diye bölgelerdeydik. Dedi İlçe Başkanı Engin Kılıç Ziyaretten duyduğu Memnuniyeti dile getirirken; milletimizin, İslam ümmetinin ve insanlığın yaşadığı maddi ve manevi sorunlara dini ve milli değerlerimiz doğrultusunda çözüm önerileri sunmak ve bunların uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak için yola çıkan Selamet Derneğinin Genel Başkanı Harun Yavuz Yılmaz Beye ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Dedi 
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