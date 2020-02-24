Yaşa Erdoğan yeniden başkan

ATAMAYLA GELMİŞTİ, ŞİMDİ SEÇİLDİ
Bin 123 delegenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kongreye ilgi az olurken, Yaşa Erdoğan seçimlere tek liste ile girdi. Daha önce atamayla Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirilen Yaşa Erdoğan, şimdi ise seçilmiş başkan olarak çalışma yapacak.
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Yaşa Erdoğan (Başkan), Nurcan Ada, Fikriye Aktaş, Yasemin Aktay, Hacer Altınkaya, Türkan Arslan, Beycan Demir, Hülya Taşçı, Ülkü Topçam, Sevgi Uslu, Meliha Ustura.
YÖNETİM KURULU YEDEK
Sevinç Aydoğdu, Gülşen Aytekin, Nilgün Ercan, Naciye Gümüş, Açelya Helvacı, Mehtap İnce, Semihat Kaya, Havva Köse, İrem Yeşim Öğüt, Zeynep Pehlivan.