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Yaşa Erdoğan yeniden başkan

CHP Gebze’de gerçekleştirilen ilçe başkanlığı seçimlerinin ardından Kadın Kolları Başkanlığı seçimleri de tamamlandı. Yaşa Erdoğan tek liste ile girdiği kongrede başkan seçildi.

Yaşa Erdoğan yeniden başkan

24 Şubat 2020 Pazartesi 11:41

 CHP Gebze ilçe başkanlığı ve gençlik kolları başkanlığı seçimlerinin ardından Kadın Kolları kongresi de tamamlandı. Gebze’de kongrelerin son ayağı olan Kadın Kolları Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Yaşa Erdoğan yeniden başkan seçildi.

ATAMAYLA GELMİŞTİ, ŞİMDİ SEÇİLDİ

Bin 123 delegenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kongreye ilgi az olurken, Yaşa Erdoğan seçimlere tek liste ile girdi. Daha önce atamayla Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirilen Yaşa Erdoğan, şimdi ise seçilmiş başkan olarak çalışma yapacak.

YÖNETİM KURULU ASİL

Yaşa Erdoğan (Başkan), Nurcan Ada, Fikriye Aktaş, Yasemin Aktay, Hacer Altınkaya, Türkan Arslan, Beycan Demir, Hülya Taşçı, Ülkü Topçam, Sevgi Uslu, Meliha Ustura.

YÖNETİM KURULU YEDEK

Sevinç Aydoğdu, Gülşen Aytekin, Nilgün Ercan, Naciye Gümüş, Açelya Helvacı, Mehtap İnce, Semihat Kaya, Havva Köse, İrem Yeşim Öğüt, Zeynep Pehlivan.

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