Yeniden refah partisi haftalık toplantısını gerçekleştirdi.

Aras’ ın konuşmasının satır başlıkları şu şekilde;

Cumhur duydu ama Cumhurun başı duymazlıktan geldi.

Bilindiği gibi, halkın içinde yaşayan bir siyasetçi olarak aylardan beri bir gerçeği her fırsatta dile getiriyorum. Halkımızın en önemli gündem maddesi hayat pahalılığıdır. Eğer bu şekilde devam ederse bir sonraki gündem aşırı yoksulluk ve yoksunluk olacak. Eğer yine de önlem alınmazsa maalesef bir sonraki gündem açlık olacaktır.

Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde, ak parti meclis gurubu toplantısında, bir vatandaş, cumhurbaşkanının yüzüne karşı, açım, işsizim diye bağırdı. Erdoğan’ ın duymazlıktan geldiği bu sesi, milletimiz çok iyi duymuştur.

Vatandaş ak parti hükümetinin selâsını verdi.

Ecevit hükümetini yazarkasa olayı yolcu etti. Açım diye bağıran bu vatandaşımız aslında, ak parti hükümetinin selâsını okumuştur.

Bu bağırmanın tam olarak, cumhurbaşkanı chp den bahsederken yapılmış olması ayrıca manidardır.

54 yıldır sanayicilik yapan Abdullah Kığılı, ben 54 senedir sanayicilik yapıyorum. Böyle bir kriz görmedim demiştir.

Milli istihbarat teşkilatımızın, cumhurbaşkanına hayat pahalılığının artık bir milli güvenlik sorununa dönüştüğünü bildiren bir rapor sunduğu, basının gündemine düşmüştür.

Bu millet siyasetten kesesini dolduranları asla unutmaz.

Bu millet Yahya Demirelleri, Murat Demirelleri, Cavit Çağlarları unutmadı. Bu millet Tansu Çillerin hizmetçisi, suna hanımı unutmadı.

Bu millet otobüs şoförlüğünden, çalık holding patronluğuna erişen, dünürleri de asla unutmayacaktır.

İktidar suni gündemlerle uğraşmayı bırakmalı bir an evvel asıl gündeme odaklanmalıdır.

Erbakan ailesi Kocaeli ye geliyor.

Mehmet Aras’ ın siyasi açıklamalarından sonra, toplantının asıl gündem maddesi olan, Necmettin Erbakan’ ı anma programının hazırlıklarının değerlendirilmesi yapıldı.

Bilindiği üzere Erbakan vakfı tarafından, rahmetli Necmettin Erbakan’ ın ölüm yıldönümünde, her yıl farklı bir ilde anma programı gerçekleştiriliyor. Bu yıl bu program, milletini seven erbakan adı ile seka kongre merkezinde yapılacak.

27 şubat Perşembe akşamı saat 20:00 de başlayacak olan programa, merhum Necmettin Erbakan’ ın ailesi de katılacak.

Ülkenin dört bir yanından birçok insanın katılması beklenen programa Kocaeli ev sahipliği yapacak.



