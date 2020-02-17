Yeniden Refah'a yeni gençlik kollları başkanı

Toplantının gündeminde, parti genel merkezi tarafından geçen hafta Sakarya da gerçekleştirilen Kudüs mitingi ve yeni il gençlik kolu başkanı ataması vardı. Sakarya da yapılan mitinge Kocaeli’den, 2,000'den fazla insanın katıldığını belirten Aras, tüm Kocaeli halkına teşekkür etti.

Refah’ın, yeni gençlik başkanı Mustafa Sezgin oldu..

Mehmet Aras, il gençlik kolu başkanlığı ataması için, gençlik teşkilatının tüm kademeleri ile istişareler yaptığını, yapılan istişarelerden çıkan sonucu genel merkez gençlik teşkilatına bildirdiklerini, bu değerlendirmeler sonrasında Mustafa Sezgin isminde karar kılındığını yönetime ilan etti.

Mehmet Aras sonrasında kendisine söz verilen, eski gençlik kolları başkanı Rıdvan Özay, çalışma arkadaşlarına ve il yönetimine teşekkür etti. Yeni atanan Mustafa Sezgin’e görevinde başarılar diledi.

Mustafa Sezgin kimdir?

Gebze doğumlu olan Mustafa Sezgin, aslen Samsun Çarşambalı. Gebze'de faaliyet gösteren aile şirketini yöneten Sezgin, Kocaeli sanayi odası ve Gebze ticaret odası üyesi, milli görüş partilerinde geçmiş de önemli görevlerde bulunan sezgin evli ve iki çocuk babası.

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu olan Sezgin, yüksek Lisansını Piri Reis Üniversitesinde işletme programında tamamladı.

İyi derecede İngilizce bilen sezgin, ağırlıklı olarak savunma sanayii projeleri üzerine çalışmalarına devam ediyor.