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YSK Başkanı Yener: "Genel yurt dışı ve yurt dışı oylarının toplamında Erdoğan an itibariyle yüzde 53.41, Kılıçdaroğlu yüzde 46.59 oy oranına sahip”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Genel yurt dışı ve yurt dışı oylarının toplamında Recep Tayyip Erdoğan an itibariyle yüzde 53.41, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46.59 oy oranına sahiptir” dedi.

YSK Başkanı Yener:

28 Mayıs 2023 Pazar 20:38

  YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasında açılan sandık sonuçlarına dair bilgilendirmelerde bulundu. Açılan sadık oranının 75.42’ye ulaştığını söyleyen Yener şu ifadelere yer verdi: 
  "Değerli basın mensup iyi akşamlar diliyorum. An itibariyle yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 76.41. Yurt dışında ise yüzde 42.01. Yurt içi ve yurt dışı toplam açılan sandık oranımız yüzde 75.42’dir. Daha önce de belirttiğimiz gibi anbean bu oranlar ve tüm veriler siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır. Değerli basın mensuplarımız şu anda az önce belirttiğimiz gibi bizde toplam yüzde 75.42’si açılmıştır. An itibariyle yurt içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.35 Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46.65. Yurt dışında ise Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı 60.75, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 39.25’tir. Genel yurt dışı ve yurt dışı oylarının toplamında ise Recep Tayyip Erdoğan an itibariyle yüzde 53.41. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46.59 oy oranına sahiptir. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarının ilanının beklenilmesini kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”   
 


İHA
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