Zafer Partisi Kartepe İlçe Başkanı İYİ Parti’ye katıldı!

Her geçen gün büyümeye devam eden İYİ ailesine Zafer Partisi Kartepe İlçe Başkanı Emircan Ardoğlu da katıldı. İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “İYİ Parti’nin kapısı vatanını, devletini seven, bu ülke için elini taşın altına koymak isteyen herkese açıktır” dedi.

Zafer Partisi Kartepe İlçe Başkanı Emircan Ardoğlu, siyasi hayatına İYİ Parti’de devam etme kararı aldı. İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanlığı’nda il Başkanı Şanbaz Yıldız ve ilçe başkanı Haluk Tamyüksel’in katılımıyla Ardoğlu’ya İYİ Parti rozeti takıldı.

“ÇOK BÜYÜK BİR İLGİ VAR”

Görevini sürdürürken aldığı kararla istifa edip İYİ Parti’ye geçen Ardoğlu hakkında konuşan İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “İYİ Parti her geçen gün büyümeye devam ediyor. Partimize hem Kocaeli’de hem de ülkemiz genelinde çok büyük bir ilgi var. Bu durum anketlerle de ortada. Zafer Partisi Kartepe İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Emircan Ardoğlu’yu İYİ ailesine katıldığı için kutluyorum. İYİ Parti’nin kapısı vatanını, devletini seven, bu ülke için elini taşın altına koymak isteyen herkese açıktır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve teşkilatlarımız ile birlikte Türkiye İYİ olacak” dedi.