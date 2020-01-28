Büyükşehir Kağıtspor basketbol takımı, ligin ikinci yarısına galibiyet ile başladı

Aldığı galibiyetler ile Türkiye Basketbol 2. liginde ilimizi başarı ile temsil eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor İstanbul ekiplerinden Ups Spor ile oynadığı karşılaşmadan 70-91 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

15 MAÇTA 13 GALİBİYET

Türkiye Basketbol 2. Llginde şampiyonluk mücadelesi veren ligde oynadığı 15 maçta sadece 2 kere mağlubiyet gören temsilcimiz ligin ikinci devresinin ilk maçında UPS Spor ile karşılaştı. Mavi beyazlılar İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmadan üstün bir oyun ile 91-70 galip ayrıldı.

BAŞARILI OYUNU SÜRDÜRDÜLER

İlk çeyreği dengeli oyun ile 17-18 önde kapatan temsilcimiz 2. çeyrekte oyunun üstünlüğünü ele aldı ve soyunma odasına 35-40 önde girdi. Üstün oyununu 3. çeyrekte de sürdüren başarılı temsilcimiz son çeyreğe 46-72 gibi önemli bir farkla girdi. Başarılı oyununu maçın sonuna kadar taşıyan temsilcimiz maçtan 70-91 galip ayrılmayı başardı.

KAPTAN GEMİYİ SIRTLADI

Temsilcimizde Kaptan Sertay Gürsü 22 sayı, 3 ribaunt, 8 asist ile en skorer oyuncu oldu. Sertay’ı 19 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ile Cihan Amasyalı, 10 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ile Burak Şaşmaz takip eden isimler oldu.

EVİNDE ERZURUM BŞB GENÇLİK’İ AĞIRLAYACAK

Büyükşehir Kağıtspor 17. hafta müsabakaları kapsamında Erzurum temsilcisi Erzurum BŞB Gençlik ile karşılaşacaklar. Maç 1 Şubat Cumartesi günü saat 18.00 ‘da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.