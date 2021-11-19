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Antrenman Ve Kamp Bir Arada

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü güreş branşı sporcularına antrenman ve kamp imkanı bir arada sunuldu.

Antrenman Ve Kamp Bir Arada

19 Kasım 2021 Cuma 10:01


 

Geçtiğimiz günlerde muhteşem bir törenle açılan Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova bölgesinin en büyük spor kompleksi GEBZESEM, salonlarında Kağıtsporlu güreşçileri ağırlıyor.

 

GEBZESEM’DE YORUCU MARATON

Türkiye’de güreş branşının önde gelen kulüplerinden olan Kağıtspor; alt yapı gruplarını 8-18 Kasım tarihleri arasında GEBZESEM salonlarında sıkı bir antrenman maratonuna tabi tuttu. Kağıtspor’un başarılı güreşçilerinin tecrübelerini alt yapı sporcularına aktardığı kamp oldukça verimli geçti.

 

GENÇLİK KAMPINDA İSTİRAHAT ETTİLER

Gündüz yaptıkları yorucu antrenmanların yorgunluğunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olan Darıca Hüma Hatun Gençlik Kampında atan güreşçiler, kamp boyunca eğitici ve öğretici eğitimlere de tabi tutuldu.

 

KULÜP BAŞKANI YEŞİLDAL KAMPI ZİYARET ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un güreş geçmişi de bulunan kulüp başkanı Dr. Ali Yeşildal, Gebze’deki çalışmaları yerinde incelemek üzere kampa ziyarette bulundu. Sporcular ile tecrübelerini de paylaşan Yeşildal, güreş branşı altyapısından olan beklentileri dile getirerek, güreşçilere başarılar diledi.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Programa katılan sporcu ve antrenörler; sunulan imkanlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

 















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