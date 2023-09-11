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Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi

Kocaeli'den Kahramanmaraş'a giderek, arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitiren Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu adına futbol turnuvası düzenlendi. Gölcük Belediyesi 9. Başkanlık Kupası Metin Doruklu Futbol Turnuvası, Gölcük Karadeniz Spor'u 2-0 yenen Gölcük İdman Yurdu şampiyonluğu ile sonuçlandı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi

11 Eylül 2023 Pazartesi 17:02

Gölcük Belediyesi 9. Başkanlık Kupası Metin Doruklu Futbol Turnuvası heyecana sahne oldu. Değirmendere Stadı’nda oynanan final karşılaşmasında, Gölcük Karadeniz Spor'u 2-0 yenen Gölcük İdman Yurdu şampiyon oldu. 3'üncülüğü ise Osmanlı 41 Spor kazandı. Dereceye giren takımlara ödüllerini, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Merhum Metin Doruklu’nun oğlu Affan Doruklu ile birlikte takdim etti.

Turnuva, arama kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden Metin Doruklu anısına düzenlendi. Doruklu, Kahramanmaraş depremi sonrasında sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları sırasında, kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

Dereceye giren takımlara ödüllerini takdim eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Şampiyon olan Gölcük İdman Yurdu Takımı başta olmak üzere, yeni sezon öncesi takımlarımıza hazırlık olanağı sağlayan turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda da üstün başarılar diliyorum. Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" dedi.



İHA
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