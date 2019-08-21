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Başkan Büyükakın, Milli Karatecileri ağırladı

Başkan Büyükakın, Dünya Şampiyonası’nda Milli Takımımız adına mücadele edecek olan Kağıtsporlu karatecileri makamında ağırlayarak başarılar diledi.

Başkan Büyükakın, Milli Karatecileri ağırladı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:19

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Karate Ümit, Genç ve U21 Dünya Şampiyonası’nda Milli Takımımız adına mücadele edecek Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü sporcularından Ömer Özer, Gülsen Demirtürk, Ekrem Altuner Yılmaz ve Rabia Şentürk’ü makamında konuk etti.  Ziyarete mavi beyazlı kulübün Genel Sekreteri Bekir Köksal ve sporcuların antrenörleri İbrahim Ercin ile Mesut Kolaylı’da eşlik etti.  Sporcularla yakında ilgilenen başarılarından dolayı da tebrik eden Başkan Büyükakın, “Dünya Şampiyonası’nda sizlere başarılar diliyorum. İnşallah ülkemizi ve kentimizi mutlu edecek sonuçlarla dönmenizi arzu ediyorum” dedi.

 

ZORLU MARATON 22 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Uluslararası şampiyonalarda birçok derecesi bulunan dört mavi beyazlı karatecinin 22 Ağustos’ta Sakarya’da başlayacak Ümit, Genç ve U21 Dünya Şampiyonası hazırlık kampına katılacak bilgisini alan Başkan Büyükakın, “Her başarının altında çok çalışmak vardır. Disiplinli bir şekilde hazırlandığınız her şampiyona da yüzlerinizin güldüğüne kendinizde şahit olacaksınız. Sizlerin başarısı bizleri de mutlu edecektir. Her fırsatta sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Sizlerin milli takımda mücadele edecek olması bizlere de ayrı bir gurur vermektedir” ifadelerini sarf etti.

 

MİLLİ SPORCULARIN ANTRENMANINI ZİYARET EDECEK

İddialı kafilede Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ömer Özer, iki sene üst üste Avrupa ikincisi olan Gülsen Demirtürk, Avrupa üçüncüsü Ekrem Altuner Yılmaz, Balkan üçüncüsü Rabia Şentürk ve Milli Takım Ümit-Genç-U21 Baş Antrenörü İbrahim Erçin’de yer alacak. Birliktelikte sporcularla sohbet eden ve yakın ilgi gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, milli sporcuların antrenmanını ziyaret edeceğini de söyledi.

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