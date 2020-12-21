Başkan Büyükakın’dan Amatör Spora Bir Müjde Daha

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, pandemi öncesi onlarca amatör müsabakanın oynandığı ve futbol kulüplerinin antrenman yaptığı Derince Stadyumu’nun sentetik çim sahasını yenileyeceklerini açıkladı. Amatör spor kulüplerinin beklediği müjdeli haberi Derince’deki saha incelemesinin ardından açıklayan Başkan Büyükakın, “Gerek amatör spor kulüplerimizin temsilcileri gerekse teknik ekiplerimizdeki arkadaşlarımız sahanın yenilenmesi talebini bizlere iletmişlerdi. Pandemi nedeniyle maalesef amatör müsabakalar da oynanmıyordu. Bu zamanı da bir fırsata döndürerek hızlı bir şekilde bu saha zemininin yenilenmesini gerçekleştireceğiz” dedi.

“İLÇEMİZE VE FUTBOLSEVERLERE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

“Altı aylık bir zaman diliminde, Derince'deki ve çevredeki tüm amatör spor kulüplerinin faydalanacağı yeni zeminle takımlarımızın beklentilerine cevap vereceğiz” diyen Başkan Büyükakın’a, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Mustafa Altay eşlik eden isimlerdi. Kocaeli’nin her ilçesinde gençlik, spor, kültür ve sanat alanlarında adım attıklarını belirten Başkan Büyükakın, “Amatör takımlarımızın ve sporcularımızın beklentisine inşallah hızlı bir şekilde cevap vereceğiz. Yeni zeminin ilçemize ve futbolseverlere hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“TAHİR BAŞKANIMIZA BİR KEZ DAHA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

“Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr Tahir Büyükakın bugün bir kez daha Derincemize çok güzel bir mesaj verdi” diyen Zeki Aygün, “Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Amatör futbol takımlarımızın bu tesisteki sahanın değişimini arzu ediyorlardı. Bu müjdeden dolayı çok mutluyuz. Burada

spor yapacak altyapılardaki sporcularımız ve takımlarımız adına Tahir Başkanımıza bir kez daha şükranlarımı söylemek istiyorum” ifadelerini sarf etti. İnceleme sırasında açıklanan müjdeli habere tanık olan Belediye Derincespor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Polat ise, “Amatör spor takımlarımız, altyapıdaki öğrencilerimiz ve aileleri bu habere çok sevinecekler. Bugün çok neşeliyiz. Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar” diyerek sözlerini tamamladı.



























