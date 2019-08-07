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Başkan Çiftçi başarılı karatecileri ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından karate milli takımına giren başarılı oyuncuları kabul etti. ÇESK Başkanı Hasan Akan, antrenör Hazım Özdemir ve başarılı sporcular Başkan Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Başkan Çiftçi başarılı karatecileri ağırladı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:03

Karate milli takımına girdiler

Nisan ayında Antalya’da yapılan Türkiye şampiyonasında 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile karate milli takımına girmeye hak kazanan sporcular, 23-25 Ağustos tarihleri arasında Rize’de yapılacak Karadeniz ve Hazar Ülkeleri ve şampiyonasında ilçemizi ve ülkemizi temsil edecek. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, sporcuların derece ile döneceklerine inancının tam olduğunu belirterek, kulübü her branşta başarılı ve milli takıma sporcu verecek bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Sporun ve sporcunun yanındayız

Antalya’dan madalya ile dönen milli karatecileri tebrik edip başarı dileklerini ileten ve Rize’de düzenlenecek şampiyonadan altın madalya ile dönmelerini temenni eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçemizin marka  bir şehir olmasında sportif başarıların önemine dikkat çekerek, sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.

 

 

 

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