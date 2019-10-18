Berfin’in hedefi Avrupa şampiyonluğu

ALTIN MADALYA İÇİN MÜCADELE EDECEK
37 ülkeden 488 sporcunun katılacağı şampiyonada milli takımımız 14 erkek, 14 bayan olmak üzere toplam 28 sporcu ile mücadele edecek. Milli takım kafilesi içerisinde yer alacak olan Büyükşehir Kağıtsporlu Berfin Altun, 68 kg’da altın madalya için mücadele edecek.
İSTİKLAL MARŞIMIZI DİNLETECEĞİZ
Milli takım kafilesiyle birlikte Romanya’ya giden Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar; “Bu şampiyonada da en iyi sonuçları almak için elimizden geleni yapacak ve Allah’ın izni ile İstiklal Marşımızı dinleteceğiz. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum.” değerlendirmelerinde bulundu.