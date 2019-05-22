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Büyükgöz Minik Tekvandocuları Ağırladı

Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün Tekvando branşında eğitim gören öğrencileri Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti.

Büyükgöz Minik Tekvandocuları Ağırladı

22 Mayıs 2019 Çarşamba 12:11

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Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün Tekvando branşında eğitim gören öğrencileri Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti. Öğrencilerin ziyaretlerinden memnun kalan Başkan Büyükgöz, “Öncelikle hepinize spor hayatınızda başarılar diliyorum. Gebze Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olacağız ve sizleri sporun her branşında destekleyeceğiz. Spor gençlerimizin gelişimi için çok önemli. Bu sebeple bir spor dalıyla ilgilenmeniz sizlerin hem fiziksel hem de psikolojik gelişimize katkı sunacaktır. Gelecek sizin sizler geleceksiniz. Bizlerin tüm çabası sizlerin en iyi şekilde yetişmesi” dedi. Başkan Büyükgöz Tekvando kursu öğrencileri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.






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