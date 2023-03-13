Çayırova Belediyesi Farklı Kazandı



Çayırova Belediyesi basketbol takımı hafta sonu oynanan lig müsabakasında Ankara ekibini 86 sayı farkla mağlup etti. Müsabakayı Çayırova Belediye Başkan yardımcısı Sadettin Arıkboğa ve Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Başkanı Hasan Akan protokol tribününden takip etti. Grup aşamasında her puanın altın değerinde olduğu haftalara girilirken yeşil beyazlı ekip rakibine şans tanımadı. Maçın ilk periyodundan itibaren savunma ve hücumda konsantre oyunu ile fark oluşturan Çayırova temsilcisi ilk periyodu 25-7, ikinci periyodu 63-19 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da hız kesmeyen ev sahibi takım üçlük isabetleri ile farkı daha da açarak üç haneli sayılara ulaştı. Final periyoduna 101-25 önde giren Çayırova Belediyesi son periyodda güzel oyununu sürdürerek 126-40’lık skorla sonucu tayin etti.



İKİ TAKIM İÇİNDE KADER MAÇI

Çayırova Belediyesi bu galibiyetle birlikte ligde ilk ikide yer almayı garantiledi. En yakın rakibi Nazilli Belediyesi’nin bir maç fazlasıyla 5 puan önünde olan Çayırova temsilcisine liderlik için kalan haftalarda 1 galibiyet yetiyor. Öte yandan ligde zor bir dönem geçiren Ankara temsilcisinin bu mağlubiyetle birlikte ligde kalma ümitleri azaldı. 14 hafta sonunda 1 galibiyeti bulunan Büyük Anadolu Basketbol takımı ligin son sırasında yer alıyor.



TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Ligdeki engelleri tek tek aşan Çayırova Belediyesi sezon başında belirlediği hedefe emin adımlarla yürüyor. Mutlak şampiyonluk hedefiyle başlanılan sezonda 13 galibiyetle zirvede yer alan Çayırova temsilcisinin sadece 1 mağlubiyeti bulunuyor. 40 takımdan oluşan TBL2’de 2 takım bir üst lige adını yazdıracak. Grup aşamasında 1 galibiyet alması durumunda seri başı olma hakkını elde edecek yeşil beyazlılar play off aşamasını doğrudan geçerek adını son 16’ya yazdıracak. Oyun ve oyuncu kalitesi ile ligin en büyük favorilerinden olan Çayırova Belediyesi bu sene de mutlu sona ulaşıp iki sezon üst üste şampiyonluk apoletini takmak istiyor.













