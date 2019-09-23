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DARICA'DAN MÜTEVAZİ KADRO 2-0

Bu sezon mütevazi bir kadro yapıp, bu ligde kalıcı olmayı hedefleyen TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Darıca G.B A.Ş , Ligin 4 haftasında sahasında ağırladığı kentlisi Gölcükspor'u Emre Pehlivan'ın attığı iki golle 2-0 mağlup etti.

DARICA'DAN MÜTEVAZİ KADRO 2-0

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:04

 Sarı – Yeşilli temsilcimiz bu skorla 4 maçta 9'a çıkartarak ligde liderin ardından 2.sıraya yerleşti.  

Gölcük maçında seyircisinin de yoğun desteği altında maça iyi başlayan ekibimiz, ilk yarıda sayısız pozisyonlar yakalasa da aradığı golü bir türlü bulamadı. İlk yarı 0-0'lık sonuçla sonlandı.

EMRE PEHLİVAN SAHNE ALDI

İkinci yarıda da oyuna etkili başlayan Özgür Vurur’un öğrencileri, defansında sürekli açıklar veren Gölcükspor karşısında aradığı golü 63.dakikada Emre Pehlivan'ın şapka çıkartan muhteşem şutuyla  buldu. Maçta 1-0 öne geçen temsilcimiz ataklarını daha da sıklaştırdı. Ömer Demircan’ın oyundan çıkması Nebi’nin oyuna girmesi ile rakip ceza sahasında daha etkili olan sarı-yeşilliler sürekli gol arayan taraftıb  75. dakikada Nebi'nin ara pasında topla buluşan Emre Pehlivan kendisinin ve takımının ikinci golünü Gölcükspor ağlarına gönderdi. Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve temsilcimiz iyi futbol. İyi mücadele ve iki golla 3 puanı hanesine yazdırdı.

GALİBİYET BAŞKAN GÜLEN’E

Darıca G.B, 3.Lig 3.Grup 4.Hafta maçında kentlisi Gölcükspor'u 2-0 mağlup ederek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.  Darıca G.B bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı ve ligde 10 puanlı  Karacabey Belediyespor’un ardından 2. sıraya yerleşti. Gollerden sonra Başkan Arif Gülen'e doğru koşan Sarı – Yeşilli futbolcular, golleri Başkan Gülen'e hediye ederken, Sarı- Yeşilli ekibimizin başkanı, atılan gollerden ve maçtan sonra futbolcularını ayakta alkışladı. Ayrıca Darıca G.B Taraftarları, Başkan Arif Gülen'e sevgi gösterilerinde bulundu.

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