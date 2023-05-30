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Darıcalı Şampiyon Dünya arenasına çıkacak

Darıcalı Japonya’da gerçekleşecek dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan K1 Word GP’de ringe çıkacak

Darıcalı Şampiyon Dünya arenasına çıkacak

30 Mayıs 2023 Salı 12:21

Japonya’da gerçekleşecek dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan K1 Word GP’de ringe çıkacak Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nü şampiyon kick boksçusu Emre Karaca, şampiyona öncesi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı ziyaret etti.

Spor şehri Darıca parolasıyla farklı branşlara destek veren Darıca Belediyesi, yatırımlarının meyvesini toplamaya devam ediyor. Kısa bir süre önce Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesine katılan şampiyon kick boksçu Emre Karaca, 2 Haziran’da Japonya’da gerçekleşecek dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan K1 Word GP’ye katılmak için yola çıktı. Şampiyona öncesi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı ziyaret eden genç şampiyon, kendisine inanan ve destek veren Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül’ün de eşlik ettiği ziyarette Darıca’yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğini belirten başarılı sporcu, madalya kazanarak İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya dinleteceğine inandığını söyledi.

BIYIK: “BİZİM ÇOCUKLAR HER ŞEYİ BAŞARACAK KAPASİTEDE”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da genç sporcuya başarılar dileyerek her zaman yanlarında olacağını söyledi ve şöyle konuştu: “Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüz bünyesinde birçok farklı branşta yüzlerce sporcu yetiştiriyoruz. Hepsi de Darıca’mızın çocukları. Biz bu yola çıkarken bizim çocukları destekleyeceğiz diye çıktık. Bizim çocuklar her şeyi başarabilecek kapasitede. Yeter ki ellerinden tutalım. Fırsat verildiğinde her şeyi başarabileceklerini bize gösterdiler. Emre kardeşim de bizim çocuklardan biri. Japonya’da bizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Bayrağımızı göndere çektireceğine ve İstiklal Marşı’mızı dinleteceğine inanıyoruz. İnşallah kendisinden güzel haberler bekliyoruz. Biz Darıca Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.


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