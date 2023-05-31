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Demet Akalın, Kocaelispor’un Yönetimine Girmek İstedi

- Şampiyonluk kutlamalarına katılamadığı için üzüldü

Demet Akalın, Kocaelispor'un Yönetimine Girmek İstedi

31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:14


  - Evrim Kırmızıtaş Başaran: “Seneye ben şampiyon yaptığımda gelirsin” 
 Kocaelispor’un kutlamalarına katılamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getiren ünlü sanatçı Demet Akalın’ı, kulübün kadın başkan adayı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Seneye ben şampiyon yaptığımda gelirsin” sözleriyle teselli etti. Akalın, ayrıca yönetime de girmek istedi. 
 Hafta sonu olağan seçimli mali genel kurul yapacak olan Kocaelispor’un sürpriz başkan adayı Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın yönetim kurulu başkanı olduğu firmasının kutlama gecesinde ünlü sanatçı Demet Akalın ile aralarında ilginç diyaloglar yaşandı. Nefise Karatay’ın sunuculuk yaptığı, Canan Enderson ve Ahmet Şerif İzgören gibi tanınmış isimlerin de katıldığı gecede Kocaelili Demet Akalın, konser vermek için sahneye çıktı. Kocaelispor camiasının tanınmış isimlerinden Mehmet Açık, üzerinde ünlü sanatçısının isminin yazılı olduğu 41 numaralı Kocaelispor forması hediye etti. Kocaelispor’un şampiyonluk kutlamalarına katılamadığı için üzüntüsünü dile getiren Akalın, “Şampiyonluk kutlamalarına katılamadım, Avustralya’daydım. Yoksa gelmez miydim?” dedi. 
 Organizasyonun ev sahibi Evrim Kırmızıtaş Başaran ise araya girerek, “Ben Kocaelispor’un başkan adayıyım. Seneye takımı ben şampiyon yapacağım. Ona gelirsin” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Akalın, “Beni de yönetime alsana” diye konuştu.  
 


İHA
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