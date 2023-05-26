Eski Galatasaraylı Futbolcular Şampiyonluk Yarışını Değerlendirdi

Galatasaray’ın eski futbolcularından Cihan Haspolatlı ve Murat Akyüz, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına dair değerlendirmelerde bulundu. Haspolatlı, “Ankaragücü maçında kazanırsa şampiyonluğunu garantilemiş olacak. Son maça kalmamış olacak. Tabii ki Galatasaray çok daha favori. Büyük ihtimalle de sezonu şampiyon olarak tamamlayacaktır” dedi.

Kocaeli’de düzenlenen ve Rusya’nın şampiyonluğuyla tamamlanan Uluslararası Dünya Mini Futbol Şampiyonası’nda Türkiye dördüncü oldu. Cihan Haspolatlı, Murat Akyüz gibi tanınan isimler de turnuvada Türkiye formasıyla mücadele etti. Murat Akyüz, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. İki eski Galatasaraylı olan Haspolatlı ve Akyüz, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına dair açıklamalar yaptı.

“Bu organizasyonun Türkiye’de ve Kocaeli’de olması önemli”

Mini futbol organizasyonun Kocaeli’de olmasının mutluluk verdiğini belirten Cihan Haspolatlı, “Turnuvanın Kocaeli’de olması güzel bir şey. Tabii ki şampiyon olarak bitirmek isterdik. Takım arkadaşlarımı kutlarım. Sakatlıksız, centilmence bir turnuva oldu. Burada emeği geçen sponsorlara, belediyeye çok teşekkür etmek gerekiyor. Bu organizasyonun Türkiye’de ve Kocaeli’de olması önemli” dedi.

“Galatasaray, büyük ihtimalle de sezonu şampiyon tamamlayacaktır”

2006 yılında Fenerbahçe ile Galatasaray’ın kafa kafaya gidip Galatasaray’ın şampiyon olduğu sezonun hatırlatılması üzerine Haspolatlı, “O durumla bu durum biraz farklı. Çünkü o dönemde birbirimizle oynamamıştık. Yanlış hatırlamıyorsam o dönem 83 puanla şampiyon olmuştuk. Gerçekten iyi sezon geçirmiştik. Bu durumda Galatasaray’ın çok avantajı var. Hem kendi sahasında oynayacak hem önündeki Ankaragücü maçında kazanırsa şampiyonluğunu garantilemiş olacak. Son maça kalmamış olacak. Tabii ki Galatasaray çok daha favori. Büyük ihtimalle de sezonu şampiyon olarak tamamlayacaktır” diye konuştu.

“Çok büyük ve köklü bir camia olan Kocaelispor'un hak ettiği yer Süper Lig’dir”

Eski bir Kocaelisporlu olarak Kocaelispor’un da şampiyon olup 1. Lig’e yükselmesini tebrik eden Cihan Haspolatlı, “Kocaelispor’un hak ettiği yer buralar değil. Kocaelispor çok büyük bir camia. Umarım en kısa zamanda hak ettiği yere, Süper Lig’e dönmüş olur. Onları tebrik ediyorum, hem yönetimini, hem teknik kadrosunu, hem futbolcularını. Tabii ki dediğim gibi bu yeterli değil. Çok büyük ve köklü bir camiadır Kocaelispor. Hak ettiği yer de Süper Lig’dir” ifadelerini kullandı.

Murat Akyüz: “Kazanabilirdik, küçük bir nüansla yarı final maçında kaybettik”

Uluslararası Mini Futbol Şampiyonası’nın en değerli oyuncusu ödülüne layık görülen eski Galatasaraylı Murat Akyüz ise “Organizasyon çok iyiydi. Yapan herkesin emeğine sağlık. Burada insanların eğlenmesine, çok güzel zaman geçirmesine vesile oldular. Biz de milli takım olarak katıldık, keyif aldık. Seyirciler de izlerken heyecanlanıp çok keyif aldı. Bunu biz de hissettik. Kazanabilirdik, küçük bir nüansla yarı final maçında kaybettik. Yine de buraya kadar yürüyebilirdik, biz alabilirdik ama dostluk kazandı diyelim. Sağ, salim bitirdik turnuvayı” dedi.

“Ankaragücü maçıyla beraber bu işi bitirmek istiyoruz”

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Akyüz, “İyi bir lig oluyor. Tabii ki Galatasaraylı olmamız hasebiyle biz devam ediyoruz yolumuza. Önümüzdeki Ankaragücü maçıyla beraber bu işi bitirmek istiyoruz. Taraftarımız, herkes, en son Fenerbahçe maçına da kupayı kaldırmamızı bekliyor. Yolun sonunu iyi getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Süper Lig’de, Avrupa kupalarında, Türkiye Kupası’nda, hak ettiği yerlerde olmasını talep ediyoruz”

Son olarak Kocaelispor’un 1. Lig’e yükselmesine dair de açıklamalarda bulunan Murat Akyüz, “Kocaelispor’u tebrik ediyorum. Fırat Hoca’yı tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız da var orada. Kocaeli’nin yeri buralar değil. İnşallah tekrardan yukarılarda, Süper Lig’de, Avrupa kupalarında, Türkiye Kupası’nda, hak ettiği yerlerde olmasını talep ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA