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Floor Curling Şampiyonları belli oldu

Türkiye’de ilk kez Kocaeli Büyükşehir tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Floor Curling turnuvasında şampiyonlar belli oldu

Floor Curling Şampiyonları belli oldu

08 Aralık 2022 Perşembe 13:38

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Floor Curling müsabakaları sonuçlandı. İki gün süren mücadelelerde erkeklerde Sivas Gençlik Spor Kulübü, kadınlarda ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü 1. oldu.  “Sporda Ben de Varım” projesi kapsamında gerçekleştirilen floor curling müsabakalarına katılım yoğun oldu.  

TÜRKİYE’DEKİ İLK LİG ŞAMPİYONASI

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Tekerlekli Sandalye Floor Curling Türkiye Lig Şampiyonası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile ortaklaşa gerçekleştirildi. Mücadeleye Sivas, Erzurum ve ilimizden sporcular katıldı. 6-7 Aralık 2022 tarihlerinde 2 gün süren müsabakalar Kocaeli Darıca İlçe Spor Müdürlüğü Darıca Gençlik Merkezinde gerçekleşti.


KUPA VE MADALYA TÖRENİ 

Müsabakada takımlar kadın takımı, erkek takımı, karışık takımlar 2’şer sporcudan oluşmakta, takımlar gerektiğinde bir yedek sporcu bulundurabilmekte. Kocaeli Spor da Ben De Varım Tekerlekli Sandalye Curling takımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü takımı, Sivas Gençlik Spor İl Müdürlüğü Tekerlekli Sandalye Takımı, Sivas Şekerspor takımı ve Sivas Okçuluk Spor Kulübü, Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübünün katıldığı müsabakalarda final maçları Sivas ve Kocaeli arasında oynandı. 

 

Kadınlarda; 
  1. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü 
  2. Sivas Gençlik Spor Kulübü 
  3. Büyükşehir Belediyesi’nin Ben De Varım Tekerlekli Sandalye Floor Curling takımı 
  4. Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü


Erkeklerde; 

1. Sivas Gençlik Spor Kulübü

2. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor

3. Sivas Şekerspor Kulübü

4. Büyükşehir Belediyesi’nin Ben De Varım Tekerlekli Sandalye Floor Curling takımı

5. Sivas Gençlik Spor Kulübü


Karmalarda; 

  1. Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü
  2. Sivas Gençlik Spor Kulübü
  3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ben De Varım Tekerlekli Sandalye Floor Curling takımı
  4. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Spor Kulübü



 

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