SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Futbol: Haftanın programı

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ikinci yarısı 18. hafta maçlarıyla başlayacak

Futbol: Haftanın programı

10 Ocak 2020 Cuma 11:02

 Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısının ilk hafta maçları yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde 18. haftanın programı şöyle:


TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

11 Ocak Cumartesi: 

13.30 Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor (Kırşehir Ahi)

13.30 Bandırmaspor-Vanspor FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Tuzlaspor-GMG Kastamonuspor (Pendik)

12 Ocak Pazar:

13.00 Elazığspor-Bayburt Özel İdare (Gençlik Merkezi)

13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Uşakspor (12 Şubat)

13.30 Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor (Ergene Velmeşe)

13.30 Niğde Anadolu-Etimesgut Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankara Demirspor (Bodrum İlçe)



Beyaz Grup:

 11 Ocak Cumartesi: 

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Tarsus İdman Yurdu (Vakfıkebir İlçe)

13.30 Sarıyer-Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 İnegölspor-GMG Kırklarelispor (İnegöl İlçe)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Manisa FK (Karaelmas Kemal Köksal)

13.30 Hacettepe-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

12 Ocak Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Başkent Akademi (Şanlıurfa GAP)

13.30 Yılport Samsunspor-Gümüşhanespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 1922 Konyaspor-Çorum FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.30 Sancaktepe FK-Amed Sportif Faaliyetler (15 Temmuz)



TFF 3. Lig

1. Grup:

11 Ocak Cumartesi:

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Serik Belediyespor (Müstakil Atletizm Pisti)

13.30 Çatalcaspor-Tokatspor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Çankaya FK-Ci Group Buca (Ankara OSTİM)

13.30 Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Şile)

12 Ocak Pazar: 

13.00 Yomraspor-Artvin Hopaspor (Yomra İlçe)

13.30 Kızılcabölükspor-Düzcespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.30 Erzinspor-Silivrispor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

13.30 68 Aksaray Belediyespor-Yeni Orduspor (Dağılgan)

13.30 Manisaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)



2. Grup

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Esenler Erokspor-Fethiyespor (Esenler)

12 Ocak Pazar: 

13.00 Ağrı 1970-Elazığ Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Fatsa Belediyespor-Turgutluspor (Fatsa İlçe)

13.30 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor (Alemdağ)

13.30 Erbaaspor-Ofspor (Erbaa İlçe)

13.30 Karşıyaka-Büyükçekmece Tepecik (İzmir Atatürk)

13.30 Kocaelispor-Payasspor (Kocaeli)

13.30 Kemerspor 2003-Cizrespor (Kemer İlçe)



3. Grup

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Somaspor-Halide Edip Adıvarspor (Soma Atatürk)

12 Ocak Pazar: 

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (Kelkit İlçe)

13.00 Diyarbekirspor-Nevşehir Belediyespor (Diyarbakır)

13.00 Pazarspor-Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)

13.30 Osmaniyespor FK-Yozgatspor 1959 (7 Ocak)

13.30 Altındağ Belediyespor-Gölcükspor (Çubuk İlçe)

13.30 Bayrampaşa-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Nazilli Belediyespor-Muğlaspor (Nazilli İlçe)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Modafen (Darıca İlçe)



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Futbol Türkiye1.lig2Lif18.hafta
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tek bacaklı bisikletçi, milli forma için pedala “çift kuvvet“ basıyor Tek bacaklı bisikletçi, milli forma için pedala...
Spor güzel ahlakla spordur Spor güzel ahlakla spordur
Gebze Yavuz Selimspor’dan, Gökburun transferi Gebze Yavuz Selimspor’dan, Gökburun transferi
ÇESK karetecileri madalyayla döndü ÇESK karetecileri madalyayla döndü
“En ağır cezayı alacaklar!” “En ağır cezayı alacaklar!”
Kağıtspor’dan madalya yağmuru Kağıtspor’dan madalya yağmuru
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Tek bacaklı bisikletçi, milli forma için pedala...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki engelli Ahmet Dönmez, tek bacağıyla kullandığı bisiklette...

Haberi Oku