banner677
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de Liseler Arası Cumhuriyet Kupası müsabakaları

Gebze Liseler Arası Cumhuriyet Kupası müsabakaları hızlı başladı.

Gebze'de Liseler Arası Cumhuriyet Kupası müsabakaları

12 Ekim 2021 Salı 14:17

 

Gebze Belediyesi sponsorluğunda ve Gebze Kaymakamlığı, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Liseler Arası Cumhuriyet Kupası şampiyonasında ilçedeki 25 okuldan 300 sporcu mücadele ediyor. Voleybol branşında genç sporcuların mücadele ettiği Gebze Liseler Arası Cumhuriyet Kupası kıran kırana sportif mücadelelere sahne oluyor. Gençlerin oluşturduğu takımlara forma desteğinde bulunan Gebze Belediyesi adına Başkan Zinnur Büyükgöz, öğrencilere müsabakalarda başarılar diledi. 



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının...
Gölcük'te Amatör Spor Haftası etkinliği Gölcük'te Amatör Spor Haftası etkinliği
Formula 1'de Max Verstappen yeniden lider koltuğunda Formula 1'de Max Verstappen yeniden lider koltuğunda
Medipol Başakşehir hazırlık maçında Kocaelispor'u 3-1 yendi Medipol Başakşehir hazırlık maçında Kocaelispor'u...
Ampute Futbol Milli Takımı, Kocaeli'de spor kompleksi tanıtımına katıldı Ampute Futbol Milli Takımı, Kocaeli'de spor kompleksi...
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN CİRİT ŞÖLENİ’NE DAVET BAŞKAN MUZAFFER BIYIK’TAN CİRİT ŞÖLENİ’NE...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının...
Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Bottas, damalı bayrağı ilk sırada...

Haberi Oku