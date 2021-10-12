Gebze’de Liseler Arası Cumhuriyet Kupası müsabakaları

Gebze Belediyesi sponsorluğunda ve Gebze Kaymakamlığı, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Liseler Arası Cumhuriyet Kupası şampiyonasında ilçedeki 25 okuldan 300 sporcu mücadele ediyor. Voleybol branşında genç sporcuların mücadele ettiği Gebze Liseler Arası Cumhuriyet Kupası kıran kırana sportif mücadelelere sahne oluyor. Gençlerin oluşturduğu takımlara forma desteğinde bulunan Gebze Belediyesi adına Başkan Zinnur Büyükgöz, öğrencilere müsabakalarda başarılar diledi.





