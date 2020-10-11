Gebze’de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri Başladı Gebze’de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Millet Bahçesi projesinin hayata geçirileceği eski askeri kışla alanında hafta sonu start aldı

11 Ekim 2020 Pazar 15:29