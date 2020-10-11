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Gebze’de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri Başladı

Gebze’de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Millet Bahçesi projesinin hayata geçirileceği eski askeri kışla alanında hafta sonu start aldı

Gebze'de Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri Başladı

11 Ekim 2020 Pazar 15:29

 Gebze’de sağlıklı yaşam yürüyüşleri başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde başlatılan sağlıklı yaşam yürüyüşleri geçtiğimiz hafta sonu start aldı. Millet Bahçesi Projesi’nin hayata geçirileceği, Gebze Belediyesi ekipleri tarafından düzenlendiği askeri kışla alanında sağlıklı yaşam yürüyüşlerinin ilki geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Ev sahibi Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra yürüyüşe Gebzeli spor severler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri de katıldı. Gebzelilerinde katılım gösterdiği sağlıklı yaşam yürüyüşünün hafta sonları devam edeceğini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Gebzeli hemşerilerine katılımlarından ötürü teşekkür etti. 
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