Haydi Öğrenciler Ücretsiz Spor Okullarına

Büyükşehir Belediyesine bağlı Ücretsiz Spor Okullarında faydalı bir yaz dönemi daha öğrencileri bekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeleri için 12 ilçenin tamamında faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında yaz sezonu başlıyor. Ücretsiz kurslar için başvurular başladı.



KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKIDA BULUNMAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nca, çocuk ve gençlere spor bilincini aşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak, onlara özgüven ve takım ruhu aşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Ücretsiz Spor Okullarında yaz sezonu düzenliyor.



10 BRANŞTA ÜCRETSİZ SPOR YAPMA İMKÂNI

12 ilçede devam edecek yaz sezonunda ilk ve ortaokul yaş aralığındaki çocuklar, Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Güreş, İzcilik, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol, Yüzme olmak üzere 10 branşta ücretsiz spor yapma imkanı bulacak.



YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN TESPİT EDİLMESİ

Alanında uzman 60 antrenörün görev yapacağı yaz sezonunda; öğrencilerin kötü alışkanlıklarından uzaklaştırılmasını, serbest zamanlarını değerlendirmesini, sağlıklı bireyler olarak yetişmesini ve yetenekli öğrencilerin tespit edilmesini amaçlanıyor.



AYRINTILAR İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Ücretsiz Spor Okulları yaz sezonu kayıtları hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler http://www.sporkentikocaeli.com internet adresinden faydalanabilecek. Ayrıca ALO 153’ü arayarak Ücretsiz Spor Okulları hakkında detaylı bilgi alınabilecek.