Hazırlık kamplarının ilk etabı sona erdi

60 SPORCU ANTRENMAN YAPTI
İngiltere, Slovenya ile Türk Milli Takımı'ndan 60 sporcu Kocaeli’nin ilçelerinde antrenman kampı yaparken, Ekim, Nisan aylarında ve yarışmadan bir hafta önce de birer kamp daha gerçekleştirilecek. Sonraki kamplara farklı ülkelerden başka takımların da katılımı bekleniyor.
SPORCULAR MEMNUN AYRILDI
Yaklaşık bir hafta boyunca Kocaeli’de antrenman yapan sporcular kentten memnun ayrılırken, şampiyona için Kocaeli’nin seçilmesine çok sevindiklerini belirtti. Kocaeli’nin oldukça çekici doğal yapısı ve yeryüzü şekillerinin olduğunu belirten sporcular, Oryantiring sporu için bu durumun iyi olduğunu ifade ettiler.
2017’DE KOCAELİ’YE VERİLMİŞTİ
Uluslararası Oryantiring Federasyonu’nun (IOF) 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptığı toplantıda organizasyonu Türkiye’ye verilen etkinlik Kocaeli’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek ve 800’ü milli olmak üzere 2.500 sporcunun yarışacağı etkinlik kapsamında bir de ‘Uluslararası Kocaeli Kupası Yarışması’ düzenlenecek.