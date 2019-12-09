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Kağıtspor Basket Emin Adımlarla İlerliyor

Türkiye Basketbol 2. liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, konuk ettiği Ankara temsilcisini farklı geçerek yenilmezliğini sürdürdü.

Kağıtspor Basket Emin Adımlarla İlerliyor

09 Aralık 2019 Pazartesi 17:19

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Basketbol takımı, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Evindeki tüm maçları kazanan mavi beyazlılar, son olarak Ankara temsilcisi Kayı Sporu 113-96 mağlup etti. Basketbol 2’nci liginde Kocaeli’yi temsil eden Mavi beyazlılar, ligde üst üste 6’ncı galibiyetini elde ederken üst sıralardaki yerini de korudu.

 

İLK YARIDA HÂKİMİYETİ KURDULAR

Büyükşehir Kağıtspor, dengeli başladığı ilk çeyreği 24-19 önde kapattı. 2’nci çeyrek itibariyle Sertay Gürsü ve Burak Şaşmaz’ın sayıları ile oyunda hâkimiyetini kuran mavi beyazlılar, ilk yarıyı 59-40 gibi önemli bir skor ile önde kapattı.

 

SON PERİYOTLARDA FARK AÇILDI

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü sürdüren Kağıtspor, bu periyodu da 90-73 ile galip bitirdi. Son periyotta dengeli oyununu sürdüren mavi beyazlılar, 113-96 skor ile maçtan galip ayrıldı. Büyükşehir Kağıtspor, son aldığı skorla bu sene ligde oynadığı maçlarda ilk defa 100 sayı barajını aştı.

 

KAPTAN SERTAY TAKIMI SIRTLADI

Ligde oynadığı 8 maçtan 7’nci galibiyetini alan temsilcimizde Kaptan Sertay Gürsu, maçın dikkat çeken isimlerindendi. Kaptan maçı 38 sayı, 4 asist ve 6 ribauntla en skorer isim oldu. Kaptanın ardından Ömer Bes 21, Cihan Amasyalı 18, Cem Han 12 sayı ile oynadı.

 

KAPTANIN ŞUTUNA BÜTÜN SALON AYAĞA KALKTI

2’nci çeyreğin son saniyelerinde rakibin karşı atağında blok ile kazanılan topta Kaptan Sertay Gürsü, bitiş zili çalmadan saniyeler öncesinde parkenin ortasından attığı şutun isabetli sayıya dönüşmesi ile bütün salonu ayağa kaldırdı. Şaşkınlığını gizleyemeyen taraftarlar uzun süre Kaptan Sertay’ı ayakta alkışladı.

 







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