Kağıtspor Süper Lig’de

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor atletizm takımı, Spor Toto 1. Lig’i başarı ile tamamladı. Mavi Beyazlılar 1 yıl aradan sonra lider olarak Süper Lig’e döndü. Kocaeli ekibi, 20 yarışma sonunda 138 puan toplarken, 10 branşta birincilik elde etti.

KAĞITSPOR 1. LİG’DE ŞAMPİYON

Spor-Toto 1.Lig’de 2019 sezonunun tamamlanmasıyla 2020’de Süper Lig’e çıkan takımlar belirlendi. Erkeklerde Kocaeli BŞB Kağıtspor ve TSK Gücü, kadınlarda ise İstanbul Momentum SK ile Seyhan Belediyespor Süper Lig’e çıktı.

2019 SEZONU BURSA’DA NOKTALANDI

Final kademesinde sekizer takımın mücadele verdiği Spor Toto 1. Atletizm Ligi’nde 2019 sezonu, Bursa’da noktalandı. Ligde ilk iki sırayı alan ekipler, adlarını Süper Lig’e yazdırdı.

10 BRANŞTA BİRİNCİLİK ALDI

Erkeklerde atletizmin köklü kulüplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, bir yıl aradan sonra Süper Lig’e geri döndü. Kocaeli ekibi, 20 yarışma sonunda 138 puan toplarken, 10 branşta birincilik elde etti. Elde ettiği başarılı sonuçlar ile mavi beyazlılar, şampiyon olarak Spor Toto Atletizm Süper Lig’ine döndü.