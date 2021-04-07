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Kağıtsporlu atıcılardan tam gaz

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı atıcıları katıldıkları turnuvada madalyaları topladı.

Kağıtsporlu atıcılardan tam gaz

07 Nisan 2021 Çarşamba 09:24

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Eskişehir ve Konya illerinde düzenlenen Atıcılık Skeet ve Trap Federasyon Kupalarından Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu atıcılar performanslarını tam gaz sürdürdü.

 

SKEETÇİLER BAŞARILARINI SÜRDÜRDÜ

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı atıcıları Konya’da düzenlenen Atıcılık Skeet Federasyon Kupasında madalyalar ve başarılar ile döndüler. Büyükler kategorisinde mücadele eden Mustafa Serhat Şahin son şampiyonalardaki başarısı sürdürdü ve altın madalyanın sahibi oldu. Skeet kategorisinde mücadele eden bir diğer mavi beyazlı sporcu Süha Güray ise 5. olarak turnuvayı tamamladı.

 

TRAPÇILAR MADALYALARI TOPLADI

Trap Kategorisinde Eskişehir’de düzenlenen Atıcılık Trap Federasyon Kupasında büyüklerde yarışan Avrupa Şampiyonu sporcumuz Murat İlbilgi 3. olurken başarılı sporcu Erdinç Kebapçı ise kupayı 5. olarak tamamladı. Yıldızlarda mücadele eden başarılı sporcu Yasin Efe Kesim ise 2. oldu. Gençler kategorisinde mücadele eden Süleyman Güvercin de 6. olarak turnuvayı tamamladı.

 

BÜYÜK ERKEKLER GELENEK BOZMADI

Büyüklerde takım halinde mücadele eden içerisinde genç erkekler kategorisinde bulunan Süleyman Güvercin’in de yer aldığı Büyük Erkekler Takımı da kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. 

 

YASİN EFE TOHM’ DA

Şampiyona sonuçlarına göre Mavi Beyazlı yıldız sporcu Yasin Efe Kesim, elde ettiği başarılar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ne girmeye hak kazandı.




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