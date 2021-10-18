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Kocaelispor, galibiyet serisini 4 maça çıkardı

- Kulüp başkanı Engin Koyun: - "Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftada kazanmak çok kıymetli"

Kocaelispor, galibiyet serisini 4 maça çıkardı

18 Ekim 2021 Pazartesi 17:44

 TFF 1. Lig takımlarından Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, Ankara Keçiörengücü karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sırasıyla sahasında Balıkesirspor (3-1), Tuzlaspor (1-0) ve İstanbulspor'u (2-1) mağlup eden Kocaelispor, dün de rakip sahada Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek hem deplasmandaki ilk 3 puanını kazandı hem de galibiyet serisini 4'e çıkardı.

Kulüp başkanı Engin Koyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir takım kurduklarını ve zaman içinde daha iyi sonuçlar alacaklarına hep inandıklarını kaydetti.

Futbolcuların birbirine alıştığını aktaran Koyun, "İyi bir seri yakaladık. Ankara Keçiörengücü maçı bizim için önemliydi. Rakibin maça asılacağını biliyorduk. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız iyi hazırlandılar. Galibiyet serisini bozmadık ve inşallah böyle devam eder. Sahamızda bu hafta Gençlerbirliği ile oynayacağız. Gençlerbirliği maçıyla da seriye devam edeceğimizi ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Ligde güçlü rakiplere karşı mücadele ettiklerini vurgulayan başkan Koyun, "Ligde her takım birbirini yenebiliyor. Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftada kazanmak çok kıymetli. Hem deplasman fobisini yıkma hem de galibiyet serisinin devamı anlamında iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Takım da şehirle kenetlendi. Bundan sonra arzuladığımız hedefe doğru gideceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.



AA
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