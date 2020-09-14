Kocaelispor U19 ligine hazırlanıyor

Spor Toto Gelişim Ligleri kapsamında yer alan Elit U19 ligi Elit B grubunda mücadele edecek olan Kocaelispor Lig hazırlıklarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi ve Doğal Çim Futbol Sahasında aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kocaelispor Futbol Altyapı Teknik Yapılanma ve Scout Ekibi Lideri Zeki Kaya ile Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Ramis Soydaş’ın yalnız bırakmadığı çalışmalarda Kocaelispor’un geleceği olan çocuklar hırslarıyla göz dolduruyor.

“KOCAELİ’DE GENETİK YAPI MÜTHİŞ”

Yıllardan beri Kocaeli’deki genetik yapının müthiş olduğunun altını çizen ve sadece futbol olmadığını, bütün meslek dallarından ve spor dallarından Kocaeli’nden çok başarılı işadamları, spor insanlarının çıkabileceğini vurgulayan Kocaelispor Futbol Altyapı Teknik Yapılanma ve Scout Ekibi Lideri Zeki Kaya öncelikle Kocaelispor için bunun ispat etmenin zamanı olduğunu söyledi. Zeki Kaya bazı değişiklikler ve uygulamalara dikkat çekti. Kocaelispor’a emeği olan tüm arkadaşlara ayrıca teşekkür ederken altyapıda yeni projelerin hayata geçirildiğini vurguladı.

BÜYÜKAKIN MORGDAN HAYATA DÖNDÜRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın transferi açmasıyla Kocaelispor’u morgdan hayata döndürdüğünü vurgulayan Kaya, “Özellikle altyapının Kocaelispor için gelecek için ne kadar değerli olduğunu ısrarla vurguladığı için Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizde bunu ispat etmek için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

SOYDAŞ “BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Yürütülen çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Kocaelispor Futbol Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Ramis Soydaş, “Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi’nde bize 10 günlük kamp yapma olanağı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve kulüp yönetimimize özellikle teşekkür ediyoruz. Bizler için son derece yararlı ve faydalı oldu. Hem çocuklarımızın bir arada olması hem de otellerde farklı farklı takımların da insanların da olmasıyla pandemi riskini ortdan kaldırmış olduk, bizler için çok önemliydi” dedi.

A TAKIMA ÇIKMAK İSTİYORUZ

Kocaelispor ailesi olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sanayi Mahallesi Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi’nde olmaktan mutlu olduğunun altını çizen alt yapı oyuncularından İsa Nalbant, “Takım arkadaşlarımızla bu kamp çok güzel geçiyor. Antrenmanlarımız gayet verimli geçiyor. Geçen sene bir başarı yakalamıştık. Üçüncülük, dördüncülük vardı. Bu sene inşallah Elit A ligine yükselmek istiyoruz” diyerek duygularını dile getirdi.









