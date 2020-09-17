Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası başladı

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında 66-60 galip geldi.Günün ikinci maçında ise İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşı karşıya geldi. Müsabaka, İzmit Belediyespor'un 52-49'luk üstünlüğüyle sona erdi.Turnuvanın ikinci gününde yarın saat 15.00'de İzmit Belediyespor - Beşiktaş, saat 18.00'de ise Fenerbahçe Öznur Kablo - Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.





