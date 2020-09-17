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Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası başladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi öncesi İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Leyla Atakan Basketbol Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı.

Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası başladı

17 Eylül 2020 Perşembe 09:47

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında 66-60 galip geldi.Günün ikinci maçında ise İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşı karşıya geldi. Müsabaka, İzmit Belediyespor'un 52-49'luk üstünlüğüyle sona erdi.Turnuvanın ikinci gününde yarın saat 15.00'de İzmit Belediyespor - Beşiktaş, saat 18.00'de ise Fenerbahçe Öznur Kablo - Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.




AA
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