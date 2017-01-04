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Lige bomba gibi girecek!

Hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Gebzespor, tempoyu yükseltiyor. Mor beyazlılar ligin ikinci yarısına hazırlanırken şampiyonluk yolunda ligin ikinci yarısına flaş bir şekilde girmek ve lig sonunda gülmek amacını taşıyor.

Lige bomba gibi girecek!

04 Ocak 2017 Çarşamba 11:27

SIKI ÇALIŞIYORLAR

Ligin ilk yarısında ligi dördüncü sırada tamamlayan ve umutlarını ligin ikinci yarısına bırakan Gebzespor, yeni teknik direktörü Ergun Ortakcı hamlesi ile birlikte çalışmalarına Antalya’da devam ediyor. Ligin ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Gebzespor, yoğun ve yorucu antrenmanlarını sürdürüyor. Oyuncularının kuvvetlenmesi adına ağır yüklemeler yapan teknik patron Ergun Ortakçı, kondisyon antrenmanlarında futbolcularının adeta pestillerini çıkarıyor.

CUMARTESİ DÖNÜŞ VAR

Gebzespor, cumartesi günü kente dönüş yapmaya hazırlanırken kalan süre zarfında çalışmalarına tesislerinde devam edecek. Gebzespor yönetimi ise kampa ziyaretlerine devam ederken yönetim takımdan bir hayli umutlu. Ligi Hereke Yıldız deplasmanıyla açacak olan camia, yeni yılda başarı peşinde koşacak. Ekibimiz, Antalya ve Gebze çalışmaları sonrası lige bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Refik Sıla GÜVENÇ

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