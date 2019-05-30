Meryem Bronz ile Döndü

Dünyanın geleneksel ve olimpik okçularının yan yana yarıştığı en büyük organizasyonu olan 7. Fetih Kupası, İstanbul Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu başarılı okçular 52 ülkenden sporculara karşı mücadele verdi. Mavi beyazlı sporcumuz Meryem Bengisu Kaytaz, Geleneksel Yay Minik Bayanlar kategorisinde bronz madalya kazanarak gelecek için umut verdi.



ZORLU TURNUVADAN BRONZ GELDİ

Dünyanın en büyük okçuluk organizasyonu olan 7. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Müsabakalarında 52 ülkeden 520 sporcu geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere 2 dal ve 19 kategoride dereceye girmek için boy gösterdiler. Okmeydanı'nda yapılan yarışmalarda Büyükşehir Kağıtspor’u temsil eden başarılı okçular zorlu yarışmada madalya için ter döktü.



MİLLİLERDEN BAŞARILI TURNUVA

Geleneksel Yay Minik Bayanlar kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Meryem Bengisu Kaytaz 35 metreden şampiyonluk için ok gezledi. Kaytaz, başarılı atışları sonucu bronz madayayı boynuna takmayı başardı.



54 MADALYANIN 31’İ TÜRKİYE’NİN

İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü olan 29 Mayıs'taki Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen final yarışlarda Türkiye, modern ve geleneksel dalda olmak üzere 54 madalyanın 31'ini kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından verildi.