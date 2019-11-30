Mor Menekşede olağan Üstü Kongre

Gebzespor’da çoğunluğa bakılmaksızın yapılması planlanan olağanüstü kongre, başkan adayının çıkmaması ve tüzük gereği yönetimin 1 fazla sayısı kadar delege gelmemesi nedeni ile bir hafta sonraya ertelendi.

Tavacı’nın konuşmasının ardından konuşan Gebzespor Kulüp Başkanı Hüseyin Deniz, sizin istediğiniz doğrultuda baskılara maruz kalarak kongre kararı aldık, Hüseyin Deniz Kaçtı dememek için istifa etmedim. Ve asla takımı kayyuma bırakmam’dedi

ADAY OLMADAN GÖRÜŞME YAPTIM

Gebzespor’a başkan adayı olmadan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile görüştüm. Başkan Büyükgöz nakit vermeden kurban yerini bize verme sözü verdi. Bizde 900 bine yakın kurban yerinde gelen paraya ek olarak 700 – 800 binde cebimizden para harcayarak iyi bir takım kurmanın hesaplarını yaptık. Kurban Bayramı geldiği zaman Belediyenin kapısına gittiğimizde biz size Amatör spor kulüpleri branşı adı altında meclisten karar çıkararak size yardım yapacağız dediler. Meclisten çıkan karardan 300 bin lira yardım çıktı. 100 bin peşin 50 bin taksit ile yardım çıktı.”dedi.

HEDEFİM ŞAMPİYONLUKTU

Deniz sözlerine şöyle devam etti ; “Bana diyorlar ki sen çok ateşli geldin, hedef koydun. Hedefim olmasa zaten başkan adayı olmazdım. Benim her zaman hedefim var. Benim hedefim direk şampiyonluktu. Kongre dediniz kongre kararı aldık. Her şeyi Gebzespor için yaptık. 1 milyon 150 TL’lik futbolcularda çekim var. 1 milyon 630 TL borçla Gebzespor’u aldım. Ben Gebzespor’un borcunu 1 milyona düşürdüm. Belediyeden gelen taksitlerin 75 bin TL’sine tedbir konulmasına rağmen. Benim için Gebzespor’un kaşesini kullandı dediler. Öyle bir şey yok, ne yaptıysam Gebzepor için yaptım. Gece gündüz bu kulübün başarısı için buradan çıkmadım, belediye kapılarında bekledim.

ARTIK BAŞKANLIK YAPMAYACAĞIM

Gebzespor’da artık başkanlık yapmayacağım, takımın ise asla kayyuma gitmesine de izin vermeyeceğim. Gebzespor adına sağdan soldan para topladığımı söylüyorlar. Bu takıma bırakın 500 bin TL’yi, 5 bin TL para veren varsa çıksın karşıma. Ben Hüseyin Deniz olarak kendi cebimden 780 bin TL para harcadım. Benim telefonum 24 saat açık. Kim isterse beni arayarak bilgi alabilir.

KULÜBE SAHİP ÇIKMAK İÇİN GELDİM

Kulüp başkanlığının zor olduğunu söyleyen Hüseyin Deniz, başarılı olursan alkışlanırsın, başarısız olursan yuhalanırsın. Ben bu kulübe sahip çıkmak için geldim. Burada yapılan kongrelerde takıma kimse sahip çıkmadı, hiç kimse olmadan kongre yapıldı. Hiç kimse olmadığı için Gebzespor’a sahip çıkmak için ben aday oldum. Torbalı maçını kazanmamıza rağmen, yönetim istifa diye bağırıldı. Bu gerçekten çok ayıptı. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Beni kimsenin sevmesine gerek yok, ama Gebzespor’u sevin.

OTOPARKI TAKIMA KAZANDIRDIM

Gebzespor’a giderayak stad etrafındaki otoparkı aldım. Bu ne demek biliyor musun yarın gelen başkan Allah razı olsun diyecek. İsteseydim ihaleye kendi adıma girerek alabilirdim. Gebze spor adına ihaleye girdim ve ihaleyi Gebze spor adına aldık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan da Gebze Medikal Park’ın yanındaki otoparkın sözünü de aldım.” Şeklinde konuştu

TARAFTAR OLARAK SAHİP ÇIKARIZ

Öte yandan tüzük gereği bir hafta sonraya ertelen Gebzespor kongresine başkan adayı çıkmaması durumunda ise Gebzespor taraftarları adına konuşan Abdulkerim Yıldım, “Gebzespor’u sahipsiz bırakmayız, taraftar olarak biz yönetime geliriz.” Dedi. Selçuk Esmer GEÇAL