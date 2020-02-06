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Nenehatun’a spor tesisi müjdesi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Nenehatun Mahallesi’nde yapılması planlanan spor kompleksi için Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret ederek bilgi verdi.

Nenehatun'a spor tesisi müjdesi

06 Şubat 2020 Perşembe 12:57

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Nenehatun Mahallesi’nde amatör spor kulüplerinin maç yaptığı sahada yapılması planlanan Spor Kompleksi için Ankara’ya gitti. TBMM’de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, proje hakkında fikir alışverişinde bulundu. Nenehatun’da yapılması planlanan projeyle ilgili Bakan Kasapoğlu’na dosya sunan Başkan Bıyık, destek istedi.

NENEHATUN’A SPOR TESİSİ MÜJDESİ

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz’la birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Nenehatun’da amatör spor kulüpleri için güzel bir tesise ihtiyaç olduğunu ifade ederek “Sayın Bakanımızla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Spor Kompleksi projemizi sunduk. Darıca’da gençlerin daha iyi şartlarda spor yapmalarına imkan sağlayacak projeyi beğendiğini söyledi. Gerekli desteği verebileceklerini ifade ederek Bakanlık yetkililerinden projemizi incelemelerini ve çalışmalarını istedi. Sayın Bakanımıza ilgileri ve destekleri için Darıcalı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Nenehatun’da amatör spor kulüplerinin ve gençlerimizin daha iyi ve modern bir tesise ihtiyacı var. İnşallah Bakanlığımızın da desteği ile projeyi hayata geçireceğiz” diye konuştu. 

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